Saps que hi ha diferents tipus d’alopècia? T’expliquem com diferenciar-les

Conèixer els diferents tipus d’alopècia i detectar el que s’està patint resulta fonamental a l’hora de trobar un tractament que permeti frenar el desenvolupament d’aquesta. Per això, es necessita el coneixement i cures que poden proveir els experts. En els següents apartats, procedirem a explicar-te en profunditat els diferents tipus d’alopècia que existeixen:

1. Alopècia androgènica

La coneguda comunament com a «calvície comuna», l’alopècia androgènica acostuma a donar-se a partir dels 40 anys, afectant aproximadament el 50% dels homes i al 10% de les dones. Si bé el seu origen pot deure’s a causes hormonals, en general s’atribueix la seva aparició a la genètica heretada, producte de combinació del material genètic de diferents familiars (herència poligènica). Pel que fa als casos amb component hormonal, el seu funcionament es basa en l’efecte que tenen les hormones masculines sobre els fol·licles pilosos que es predisposen a la seva afecció. Això provoca una atròfia progressiva dels fol·licles que acaba amb la completa desaparició del cabell.

2. Alopècia areata

El patró de caiguda del cabell que segueixen els casos d’alopècia areata és en pegats, encara que també pot estendre’s a la totalitat del cuir cabellut o, en alguns casos, a la resta del cos. Si bé aquest tipus d’alopècia acostuma a desaparèixer i tornar a créixer, també poden succeir-se recaigudes. La seva afecció es deu, principalment, a malalties autoimmunes com ara la celiaquia, l’artritis o la diabetis.

3. Alopècia fibrosant

També coneguda com a «alopècia frontal», aquesta correspon a la mena d’alopècia que afecta més dones que a homes. De causes encara desconegudes, es creu que guarda relació amb els canvis fisiològics produïts per la menopausa, afectant principalment la zona corresponent a l’inici frontal del cabell, en forma de diadema, creixent cada vegada més cap endarrere.

4. Alopècia difusa

L’alopècia difusa, coneguda també com a efluvi, és un tipus d’alopècia reversible que pot variar en intensitat. Afecta una porció específica del cuir cabellut.

5. Alopècia cicatricial

Aquest tipus d’alopècia s’associa a la caiguda de cabell causada per l’aparició d’una cicatriu que destrueix els fol·licles pilosos, impedint així l’aparició de pèl nou en la regió afectada.

6. Alopècia universal

Finalment, trobem l’alopècia universal, un tipus de calvície que es deu a malalties autoimmunes que afecten els fol·licles pilosos, la qual cosa impedeix a la vegada la generació de cabell. L’alopècia universal constitueix un subtipus de l’alopècia areata, diferenciada únicament en el fet que aquesta última es mostra d’una forma molt més agressiva.

Recorda que, si necessites tractament o penses que estàs patint els primers efectes d’una alopècia, el més recomanable per a mantenir la salut del teu cabell és acudir a un especialista en tractaments capil·lars que pugui identificar les causes darrere de l’alopècia, així com proposar-nos tractaments per a remeiar-la.

