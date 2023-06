Saps com utilitzar l’arrissador de pestanyes correctament?

Una noia utilitzant l’arrissador de pestanyes (Pexels)

Una mirada bonica requereix, necessàriament, unes pestanyes boniques: espesses, llargues i corbades… Entre els aliats que tenim al nostre abast per a lluir-les així està l’arrissador de pestanyes; però, siguem sinceres, moltes vegades no tenim clar quina és la forma correcta d’usar-lo. Això fa que els resultats no siguin els desitjats. Fins avui! La maquilladora Cristina Lobato ens explica com convertir-nos en veritables expertes. Continua llegint…

Abans de començar

El primer pas és triar el correcte. Poden semblar iguals, però no ho són! Com assenyala Lobato: “Si els teus ulls tenen forma d’ametlla o estan lleugerament enfonsats tria un de curvatura plana. En canvi, si els teus ulls són grans o prominents tria un amb major curvatura. Triar la forma adequada et garanteix un resultat òptim.”

Així mateix, hi ha dos aspectes més sobre els quals has de parar atenció: “En primer lloc, és important mantenir l’eina molt neta i substituir la goma cada poc temps. En segon lloc, mai arrissis les teves pestanyes amb aquesta mena d’eina després d’haver aplicat la màscara de pestanyes.”

Si la teva pestanya està afeblida, Cristina Lobato recomana “un arrissador tèrmic per a evitar la fricció sobre la mateixa i la seva posterior caiguda. El benefici més gran d’aquests és que els podem usar després de la màscara de pestanyes.”





Pas a pas per a usar l’arrissador de pestanyes

1. Assegura’t que les teves pestanyes estan netes i no tenen cap residu cosmètic.

2. Obre’l i posiciona’l per a arrissar la base de les pestanyes sobre el coixinet. Tanca l’eina primer amb precaució i no pressions fins no estar segura que no pessigues pell de la parpella.

3. Arrissa durant uns 10 segons, més o menys, i sense fer moviments que puguin generar tensió.

4. Obre l’arrissador amb suavitat i repeteix l’acció si la longitud de la teva pestanya ho permet en la part mitjana més pròxima a les puntes (això en general no acostuma a ser necessari).

5. Una vegada arrissada, aplica la teva màscara de pestanyes.





Per bellezactiva.com