El Cocido de Lalín és un dels plats estrella de la cuina gallega, una delícia pròpia del nord d’Espanya per temperar aquests darrers dies freds d’Andorra. El passat 16 de febrer es va celebrar a la localitat del Deza la 52a edició de la Feira do Cocido de Lalín. Enguany, a més, va ser la primera ocasió amb que se celebrava com a Fiesta de Interés Turístico Internacional, essent la primera manifestació gastronòmica que obté aquest reconeixement a Espanya.

Per si no hi vas poder assistir o tens ganes de repetir amb el teu toc personal, avui t’expliquem la recepta amb els ingredients que pots trobar a River Centre Comercial amb la millor garantia de qualitat:

Col

Unto o mantega blanca

Costella

Cua de porc

Braó de porc

Cap de porc

Cigrons

Xoriço de carn i ceba

Cansalada

Ossos d’espinada

Llengua

Pota de porc

Patates

Carn de vedella

Cuixa de gallina

Grelos

PREPARACIÓ

El primer que farem és posar al foc una olla amb abundant aigua.

Tirarem l’unto juntament amb tota la carn prèviament dessalada en aigua i ho deixem coent fins que quedi tendra.

En un cassó a part tirarem els cigrons al costat dels xoriços amb abundant aigua. Deixem coure.

Procedim a preparar la verdura; les fulles de col les tallarem en trossos molt grans i les del grelo les deixarem senceres.

Pelem les patates.

Una vegada cuita la carn, la traiem de l’olla.

Retirem l’olla dels cigrons.

Coem les verdures en l’aigua on hem cuinat la carn, però en olles separades: una per als grelos i una altra per a la col i les patates.

Una vegada estigui cuit tot ho traiem de l’aigua. Aquest brou que ens queda després de bullir la carn i les verdures és el que usarem per a la sopa.

Llevem les cordes dels xoriços i servim cada part del ‘cocido’ en fonts individuals.

Ara si, només queda parar taula i gaudir amb tota la família d’aquest increïble plat que avui hem preparat gràcies als productes de River.