S’aproven els requisits per practicar esports de neu, altres que esquí alpí i de fons, a les estacions

El Govern ha donat llum verda al Reglament dels requisits per practicar esports de neu altres que l’esquí alpí i l’esquí de fons a les estacions d’esquí. L’objectiu d’aquest text és fixar els requisits per practicar esports de neu, a excepció de l’esquí alpí i l’esquí de fons, que es portin a terme a les estacions d’esquí per part dels usuaris que hi accedeixin.

El secretari d’Estat d’Economia, Èric Bartolomé, ha explicat que es fixen les normes específiques per practicar l’esquí de muntanya, independentment d’altres prescripcions que pugui dictaminar l’empresa explotadora. Així doncs, es determina que únicament està permès en els itineraris o a les pistes d’esquí i en els horaris previstos per l’empresa explotadora; i no es poden portar gossos. En sentit de pujada i si l’itinerari és per pista d’esquí, l’usuari ha de pujar pel costat dret de la pista vigilant en tot moment els esquiadors que baixen. Si els usuaris pugen en grup, ho han de fer en fila índia.

En sentit de baixada de dia, si l’usuari baixa per una pista d’esquí li són aplicables les normes de conducta establertes per la Federació Internacional d’Esquí. De nit, si l’usuari baixa per una pista d’esquí ho ha de fer sempre pel lateral de la pista per no malmetre i respectar el treball dels maquinistes. Sempre en l’horari nocturn en l’esquí de muntanya, l’usuari ha de baixar a una velocitat moderada i ha de dur una llanterna frontal que generi un flux lluminós de com a mínim 300 lúmens i utilitzar accessoris reflectors.

El mateix Reglament, a més, estableix l’obligació que les empreses explotadores elaborin i presentin anualment al Govern un reglament d’ús de les estacions d’esquí amb l’objectiu d’informar els usuaris de quines modalitats d’esquí i d’esports de neu es poden practicar a l’estació i quines no s’hi poden practicar. És a dir, l’empresa explotadora té la potestat d’autoritzar on, quan i com es pot practicar els esports de neu dins de la seva estació. La mateixa companyia ha de vetllar perquè tots els usuaris de l’estació d’esquí siguin coneixedors de les disposicions del reglament d’ús.