S’aproven 146 referencies de preus mínims de venda de productes de tabac i modificacions

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del titular de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, el preu mínim inicial i de venda al públic dels productes de tabac d’acord amb el que s’estableix a la Llei que regula el preu del sector així com les modificacions a 146 referències. Tant els preus com les modificacions s’ha consensuat en el marc de la Comissió Consultiva per a l’Establiment de Preus de Venda Mínims dels Productes del Tabac que han recollit el llistat de preus aportats pel sector així com l’harmonització respecte als diferencials de preus segons categories.

El Govern ha aprovat una llista de 146 referències. El llistat amb els preus mínims inicial de venda al públic dels productes del tabac de cigarrets i de cigars i cigars petits elaborats amb tabac i les modificacions del preu mínim inicial de venda al públic dels productes del tabac es publicarà al BOPA durant els pròxims dies.