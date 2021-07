S’aprova una subvenció per el nou documental que fomenta l’educació africana: ‘Una luz en la oscuridad’

El Govern ha aprovat aquest dimecres, ha proposta de la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, l’atorgament d’una subvenció de sensibilització de la societat andorrana per un import de 3.000 euros per al projecte ‘Documental: Una luz en la oscuridad’ a l’entitat Fundació Privada Ibo-Àfrica. La subvenció es fomenta en el Pla rector de la cooperació internacional al desenvolupament sostenible 2021 i s’acull a les sol·licituds de subvenció per a projectes d’educació per al desenvolupament sostenible i sensibilització de la societat andorrana.

‘Una luz en la oscuridad’ és un documental on es reflecteixen les necessitats i carències educatives de les escoles a Àfrica. La jove protagonista Marta Borrell va tenir l’oportunitat de conèixer en profunditat la situació dels alumnes de l’illa d’Ibo, centrant-se en el que passava a classe, el que pensaven i en les circumstàncies personals que podien concloure en l’abandonament escolar.

La posada en escena presenta l’experiència de la jove protagonista, sobre la realitat viscuda i les seves conclusions al respecte, nodrides amb una sèrie d’entrevistes amb personalitats i experts en la matèria. El gener de 2020 va exposar la seva visió a les Nacions Unides, en el marc del Dia Mundial de l’Educació. Va proposar una sèrie de reivindicacions per tal d’aconseguir complir el Pla d’Escolarització impulsat per la UNESCO per l’any 2030. El present documental serà gratuït i es presentarà el pròxim dia 13 de juliol als Cinemes Illa Carlemany, i comptarà amb la presència de la protagonista i del director que faran un torn de paraules al final de l’acte.

També es publicarà un llibre sobre l’experiència de la protagonista i se’n donarà un exemplar a cada biblioteca comunal per la sensibilització de la població andorrana.

Per a l’atorgament de la subvenció, s’ha valorat positivament les diferents facetes del projecte que s’ha tirat endavant tot i la complicada situació actual. També es valora el fet que la protagonista sigui una jove que podrà venir a Andorra a presentar la seva experiència i la situació educativa a escala mundial.