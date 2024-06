S’aprova l’adhesió al Conveni de la Haia sobre el reconeixement i l’execució de sentències estrangeres en matèria civil o comercial

La bandera andorrana (SFGA)

El Govern ha aprovat l’adhesió d’Andorra al Conveni de la Haia sobre el reconeixement i l’execució de sentències estrangeres en matèria civil o comercial. El conveni ofereix seguretat jurídica i previsibilitat respecte a si, i en quina mesura, una sentència dictada per un tribunal d’un Estat contractant serà reconeguda i executada en un altre Estat contractant. Així, amb aquesta adhesió també es redueixen els riscos, les despeses judicials i els terminis que normalment s’associen al reconeixement i l’execució de les sentències a l’estranger, alhora que millora l’accés efectiu a la justícia i facilita el comerç multilateral, la inversió i la mobilitat facilitant la circulació de les sentències estrangeres entre els Estats contractants.

L’adhesió a aquest conveni internacional és una conseqüència lògica de la participació del Principat en la Conferència de la Haia i de la voluntat de beneficiar-se de les eines i els treballs que s’hi desenvolupen. A més, permet dotar-se d’un instrument jurídic de dret internacional privat de cooperació judicial internacional en matèria de reconeixement i execució de sentències estrangeres. Així, es considera la decisió un fet positiu per a l’ordenament jurídic andorrà, atès que dota d’un marc legal, previsible, i jurídicament segur per al reconeixement i l’execució de les sentències estrangeres per part dels tribunals andorrans i viceversa.

Un cop aprovat pel Govern, el conveni entrarà en vigor un cop el Consell General n’hagi aprovat també l’adopció i estigui ratificada pels coprínceps i es dipositi l’instrument d’adhesió prop del Ministeri d’Afers Exteriors dels Països Baixos.