S’aprova la penalització dels anuncis de prostitució als mitjans de comunicació del país

D’altra banda, des de Terceravia + Unió Laurediana + Independents, el seu conseller general, Joan Carles Camp, ha explicat del perquè del vot favorable del seu grup a aquesta modificaciones: “Sabedors que, en la majoria de les ocasions, la persona que exerceix la prostitució no actua lliurement, sinó que és una víctima, i que, massa sovint, forma part d’una xarxa o d’un grup organitzat”.

L’estat, subsidiari de les indemnitzacions per violència de gènere

D’altra banda, i així ho ha anunciat també Molné durant la seva intervenció, s’està treballant en l’elaboració d’una proposició de llei per tal que totes les víctimes de violència de gènere puguin ser indemnitzades. Això permetrà aixecar la reserva a l’article 30.2 del Conveni d’Istambul sobre la prevenció i lluita contra la violència envers les dones. D’aquesta manera, i en cas que la víctima no pugui ser indemnitzada pel seu agressor, l’Estat en serà subsidiari. Així mateix, ha avançat Molné, aquesta garantia d’indemnització es farà extensiva no només a les dones sinó també a altres col·lectius.

Des del PS han defensat la importància d’empoderar les dones, assegurar el dret a la segona oportunitat i garantir que les víctimes de la violència física no hagin de patir violència econòmica. “Celebrem aquest acord beneficiós per la nostra societat, que suposa una millora per la igualtat de les dones”, ha expressat Salazar, sense deixar d’agrair “el treball de les companyes i els companys de la comissió”.

Són passos importants “en la lluita contra l’explotació de lespersones”, ha reforçat Molné. En la mateixa línia s’ha pronunciat la consellera liberal Eva López, que s’ha mostrat “optimista” per les iniciatives legislatives que s’estan tirant endavant des del Consell General i que “permetran afavorir els drets de les dones”. En aquest sentit, ha remarcat que es continua treballant per donar compliment al Conveni d’Istambul “tipificant clarament la violència de gènere, que és aquella que rep la dona pel fet de ser dona”.