S’aprova la modificació del Reglament d’Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió

El Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta del ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, la modificació del Reglament d’Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió. Concretament s’han modificat els annexos V i VII amb l’objectiu d’aclarir alguns conceptes relatius en l’àmbit d’aplicació del text que poden portar certa confusió i així garantir una aplicació ajustada a les necessitats previstes inicialment.

A més, publicacions de decrets de nous reglaments que hi estan vinculats d’alguna manera fan que s’hagi de modificar alguns punts dels annexos del Reglament d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió per a tenir en compte les mesures necessàries per a disposar d’unes instal·lacions segures, fiables i econòmiques, d’acord amb els Objectius de desenvolupament sostenible (ODS).

Així, dins de les modificacions previstes hi ha la de l’apartat relatiu a la nova definició dels conceptes de rètols lluminosos exteriors i de molt baixa tensió. També es modifica l’apartat relatiu a la nova definició de rètols d’importació. Finalment, s’aprova un article que modifica la Taula oficial dels epígrafs de classificació de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió i la fusiona amb la Taula oficial dels epígrafs de la classificació del Reglament d’infraestructura per a la càrrega de vehicles elèctrics.