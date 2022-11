S’aprova la modificació del Reglament d’Armes

El Consell de Ministres ha aprovat la modificació del Reglament d’Armes amb l’objectiu d’incorporar les armes de les categories 5a.2 i 10a.9 dins la categoria d’armes, el port de les quals, està prohibit en llocs freqüentats pel públic. També s’amplia la tipologia d’armes que es poden utilitzar en camps de tir eventuals. A més, s’especifica el règim del permís A1 i l’abast de les proves pràctiques en funció del tipus d’arma de foc.

Modificació del Reglament regulador del Servei d’immigració

D’altra banda, el Govern ha aprovat avui dimecres la modificació del Reglament regulador del Servei d’immigració per tal d’adaptar-lo a la recent jurisprudència de la Sala administrativa del Tribunal Superior de Justícia, pel que fa a la justificació dels mitjans econòmics de les autoritzacions d’immigració per a estudis, per a pràctiques formatives, per a entrenaments esportius d’alt nivell o per a recerca.