S’aprova la convocatòria d’una prova d’idoneïtat i de capacitació per als conductors de taxi

El Govern ha acordat convocar una prova d’idoneïtat i de capacitació per als aspirants a conductor de taxi. La prova tindrà lloc el 24 de novembre a l’edifici administratiu. Tal com preveu la normativa del taxi, a més del permís de conduir exigit pel Codi de la Circulació vigent (categoria B2), el taxista ha de tenir el carnet de xofer de taxi expedit per l’administració. Aquest carnet s’obté si se superen les proves d’idoneïtat i de capacitació relatives als coneixements de la legislació aplicable al servei del taxi, tècniques de primers auxilis i de socorrisme, mecànica de l’automòbil, així com coneixements dels idiomes francès i castellà, i d’història, de geografia i de les institucions del Principat.
Les persones interessades s’hi han d’inscriure al Servei de Tràmits, fins al 17 de novembre, en horari d’atenció al públic, i han de satisfer la quantitat de 49,31 euros. Per a inscriure-s’hi, els interessats han d’aportar un certificat d’aptitud de formació que acrediti que disposen del nivell A2 de l’examen oficial de llengua catalana establert pel Ministeri de Cultura, Joventut i Esports. En el cas de no tenir aquest certificat, els candidats disposen d’un termini de quatre mesos, des de la data de l’examen, per a obtenir-lo.
En el cas de no tenir el permís de conduir de la categoria B2, els candidats disposen d’un termini de tres mesos, des de la data de l’examen, per obtenir-lo.
La darrera prova d’idoneïtat i de capacitació es va fer el 21 de desembre de 2024.