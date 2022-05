S’aprova el Reglament d’autorització d’universitats i altres institucions d’ensenyament superior privades

El Consell de Ministres ha aprovat el Reglament d’autorització d’universitats i altres institucions d’ensenyament superior privades del sistema andorrà d’ensenyament superior. Tal com ha apuntat el ministre portaveu, Eric Jover, la Llei 14/2018 de l’ensenyament superior conté normes reguladores dels requisits per a la creació de nous centres d’aquest tipus, però mancava un reglament que estipulés les característiques exigibles als promotors i els requisits per iniciar un projecte d’aquestes característiques.

El sistema andorrà d’ensenyament, comparable al dels països el seu entorn, està plenament integrat en l’Espai Europeu d’Educació Superior i n’ha assumit els seus principis inspiradors, com l’ordenació dels estudis en tres cicles, els crèdits europeus (ECTS), el suplement europeu al diploma, l’assegurament de la qualitat, la internacionalització i la formació al llarg de la vida, entre altres. Les titulacions estatals d’educació superior són el diploma professional avançat (DPA), el bàtxelor, el bàtxelor d’especialització, el màster i el doctorat.

Així doncs, el nou text regula el procediment per a la sol·licitud, la tramitació i la resolució de l’expedient per a la creació d’universitats i altres institucions d’ensenyament superior que vulguin establir-se al Principat. El Reglament fixa que es considera universitat privada andorrana la institució que ofereix ensenyament per a l’obtenció de tots o alguns dels títols estatals, que disposa d’una estratègia d’investigació i transferència lligada als ensenyaments que ofereix i amb personal capacitat per atendre aquestes missions. Les institucions de l’ensenyament superior privat també poden oferir títols estatals, però se n’exclou l’activitat d’investigació.

L’objecte principal del reglament és establir els criteris i estàndards de l’avaluació per a la posada en marxa de qualsevol d’aquestes institucions amb relació a la viabilitat econòmica, els ensenyaments a impartir, els requisits d’índole personal referits al personal docent i investigador i al personal administratiu i tècnic, la determinació dels requisits de les instal·lacions i els equipaments exigibles.