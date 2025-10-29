S’aprova el Projecte de llei per a facilitar la creació de comitès d’empresa al sector privat

El Consell de Ministres ha aprovat el Projecte de llei de modificació de la Llei de relacions laborals. Aquest text recull l’acord entre patronal i sindicats –assolit el darrer Consell Econòmic i Social (CES)– per a facilitar la representació dels treballadors dins l’empresa. D’aquesta manera el Govern, a través del Consell Econòmic i Social i mitjançant el Projecte de llei que s’ha aprovat aquest dimecres, promou avenços en matèria laboral, tot proporcionant noves eines perquè les empreses puguin disposar de més representants d’assalariats i es puguin constituir més convenis col·lectius.
L’objectiu del Projecte de llei és que amb una representació més àmplia i efectiva als comitès d’empresa es pugui reforçar directament la capacitat de negociació i la consolidació de convenis col·lectius, que constitueixen una eina clau per a canalitzar els interessos comuns dels treballadors i de les empreses, així com per a assolir acords equilibrats i estables sobre les condicions de treball.
Entrant al detall del text, en primer lloc, s’estén la figura del delegat dels assalariats a totes les empreses de fins a trenta treballadors i se suprimeix la figura de l’assalariat amb mandat. En el cas de les empreses de més de trenta treballadors, es manté el nombre de membres dels comitès d’empresa, però es permet constituir-los amb un nombre més baix si no hi ha prou candidatures, per a evitar així que els assalariats quedin sense representació.
Un altre dels canvis més significatius és la promoció de les eleccions, que deixa de dependre exclusivament de la iniciativa dels assalariats i s’obre a dues vies addicionals: que l’empresari pugui impulsar el procés i que un 10% de la plantilla ho pugui sol·licitar confidencialment al departament competent en matèria de treball. Paral·lelament, es redueix del 15% al 10% el percentatge de signatures necessàries per a iniciar un procés electoral. També s’ajusta la regulació de la mesa electoral a la desaparició de la figura de l’assalariat amb mandat.
La reforma amplia també la garantia de protecció contra l’acomiadament, que passa a incloure els candidats no escollits durant els sis mesos posteriors a les eleccions, i flexibilitza la limitació de mandats, permetent que se superi el límit de dos mandats consecutius quan no hi ha altres candidats. A més, s’aclareix el procediment per a cobrir vacants i es regula la comunicació a l’autoritat laboral.
El Projecte de llei també recull que tant els sindicats com les empreses duguin a terme campanyes informatives sectorials sobre els mecanismes de representació dels assalariats i de negociació col·lectiva.
Finalment, amb la voluntat que la normativa tingui una bona aplicabilitat, s’introdueix una disposició perquè, transcorregut un any des de l’aprovació de la Llei, el Consell Econòmic i Social avaluï l’estat de la representació col·lectiva dels assalariats del sector privat i proposi, si escau, l’adopció de mesures addicionals.