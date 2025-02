S’aprova el Projecte de llei de creació del Col·legi Oficial de Veterinaris del Principat d’Andorra

Una veterinària tenint cura d’un gos (iStock)

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres el Projecte de llei de creació del Col·legi Oficial de Veterinaris del Principat d’Andorra (COVA), que té la finalitat de vetllar perquè l’actuació de les persones col·legiades respongui als interessos i les necessitats de la societat en relació amb l’exercici professional i, especialment, garantir que aquest s’adeqüi a la normativa, la deontologia i les bones pràctiques, així com que es respectin els drets i els interessos de les persones destinatàries de l’actuació professional.

També té com a finalitat l’ordenació, la representació i la defensa de la professió i dels interessos professionals de les persones col·legiades. La professió veterinària té un rol important en l’àmbit de la sanitat animal i la salut pública, i engloba activitats de vigilància sanitària, nutrició, sanejament, medicina, docència i investigació, tant d’animals domèstics, exòtics o salvatges com d’animals de renda i els seus subproductes derivats per al consum humà.

El text normatiu es divideix en sis articles, quatre disposicions transitòries i una disposició final. En concret, l’articulat crea el COVA, en defineix l’objecte de l’organització col·legial dels veterinaris, determina l’àmbit territorial del Col·legi a Andorra i estipula la titulació i la integració dels professionals concernits. El mateix Projecte de llei també inclou a l’estructura interna i el funcionament del Col·legi, i formalitza els ministeris del Govern i les administracions públiques amb els quals el Col·legi s’ha de relacionar. En les disposicions transitòries també queda reflectit el procés de creació del Col·legi, l’aprovació i el registre dels estatuts definitius o l’elecció dels càrrecs prop dels òrgans de Govern.

Així doncs, d’acord amb la Llei d’exercici de professions titulades i de col·legis i associacions professionals, s’aprova aquest text que es trametrà al Consell General per a la seva aprovació parlamentària.