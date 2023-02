Juan Juncosa

Sant Valentí és aquesta una data assenyalada, en la qual els enamorats recorden a les seves parelles quant les estimen. Potser una mica més pesada per a aquells que no tenen a ningú. Una excusa estupenda per a reconciliacions o per a demostrar que l’amor és una cosa meravellosa. Hauríem de demostrar el nostre amor durant tot l’any, encara que reconec que a vegades el dia a dia ens menja.

Aprofitem, doncs, per a demostrar que, fins i tot, ens apassiona la persona amb la qual compartim l’amor. Convertim Sant Valentí en un dia per a recordar i per a rememorar. Convertim aquest dia en un pretext per a celebrar-ho cada any. Si la parella amb la qual comparteixes passió està realment enamorada, no li importarà el cost d’allò que facis per a demostrar-li el teu amor. Regala-li emocions i sensacions que recordi per sempre. Dedica-li un poema, fes-li un escrit, converteix-te en un aprenent d’artista i crea alguna cosa per a la persona que t’inspira.

Realment no hi ha res més senzill que poder passar l’estona amb algú a qui estimes, amb algú amb qui pots tenir relacions i sentiments superficials, profunds i silencis no incòmodes. Si no teniu a ningú, no passa res, la vida més tard o més d’hora us portarà algú al vostre costat. La vida és per a viure-la en companyia i, més tard o més d’hora, apareix sempre algú. Tampoc us quedeu esperant al príncep o princesa perfecta. El perfecte és aprendre a suportar les petites imperfeccions de la persona a la qual estimes.





