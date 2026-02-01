Sant Miquel del Pui de la Pobla de Segur és declarada Bé Cultural d’Interès Local

Aquesta setmana, el Consell Comarcal del Pallars Jussà ha declarat l’ermita de Sant Miquel del Pui, situada al terme municipal de la Pobla de Segur, com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL). Aquesta decisió garanteix la protecció del temple dins l’inventari del patrimoni cultural català i n’afavoreix l’accés a ajuts destinats a la seva conservació i manteniment.
L’ermita és un temple romànic datat entre els segles XI i XII, estretament vinculat als orígens de la Pobla de Segur, ja que s’alça sobre el primer emplaçament històric de la vila, l’antic nucli del Pui de Segur. De nau única, amb absis semicircular obert amb finestres de doble esqueixada i una porta adovellada, presenta una arquitectura austera i de caràcter arcaïtzant, pròpia del primer romànic. Restaurada durant la dècada dels vuitanta gràcies a una iniciativa popular impulsada pel Patronat Pro Sant Miquel del Pui i pels veïns del municipi, conserva íntegra la planta i els murs perimetrals. Cada 8 de maig se celebra l’Aplec de Sant Miquel a la nova ermita del Pui, situada a tocar de l’antiga.