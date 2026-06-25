Sant Miquel de la Seu s’il·luminarà, divendres, amb les espelmes per la Nit de les Esglésies

El Museu Catedral de la Seu d’Urgell s’afegeix, un any més, a la Nit de les Esglésies, una iniciativa impulsada per Catalonia Sacra que enguany se celebra aquest divendres, 26 de juny. A la capital urgellenca es podrà contemplar a l’església de Sant Miquel, que forma part del conjunt de la Catedral, al llarg del vespre (20.30-23.00 h). Aquesta és la segona vegada que el museu diocesà de la Seu participa en aquesta proposta singular, que convida la ciutadania a descobrir els temples des d’una perspectiva diferent. En aquesta edició, un total de 15 esglésies d’arreu de Catalunya hi participaran. Entre elles n’hi ha dues del Bisbat d’Urgell: a més de l’església de Sant Miquel, també hi participarà l’ermita de Sant Quirc de Durro, a la Vall de Boí.
Durant la vetllada, les esglésies romandran il·luminades exclusivament amb espelmes, tot creant així una atmosfera de silenci, recolliment i contemplació que permetrà «experimentar l’espai d’una manera única», destaquen des de Catalonia Sacra. El silenci i la llum esdevenen així els principals protagonistes d’una proposta que transforma la percepció habitual dels temples i afavoreix una connexió més íntima amb el patrimoni.
L’activitat és oberta a tothom i des del Bisbat valoren que «ofereix una oportunitat excepcional per a descobrir o redescobrir el patrimoni religiós en un ambient de calma, bellesa i contemplació».