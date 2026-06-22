Sant Julià viurà la Festa de la Transhumància el 4 de juliol

La Festa de la Transhumància celebrarà la seva tercera edició el dissabte, 4 de juliol, a la cota 2000 de Naturland, amb una jornada plena d’activitats per a posar en valor una de les tradicions ramaderes més arrelades del país. La jornada començarà amb l’activitat estrella: la pujada a Roca Pimes des de la Cota 2000 de Naturland, acompanyant els ramaders durant l’ascens del bestiar cap a les pastures d’estiu.
L’activitat té un nivell de dificultat moderat i està pensada per a persones acostumades a caminar per la muntanya. Per a fer-la més accessible, s’han previst tres recorreguts: una ruta de 3 quilòmetres fins als Bunquers, una de 4 quilòmetres fins al Coll de Finestres i una de 6 quilòmetres fins al Port Negre. El recorregut complet té una durada aproximada de tres hores entre l’anada i la tornada.
La caminada estarà guiada pels ecoguardes de la Vall del Madriu-Perafita-Claror i una guia eqüestre de Naturland. Serà una oportunitat única per a acompanyar els ramaders i veure com el bestiar puja cap a les pastures d’alta muntanya.
Durant la resta de la jornada, de les 10 a les 16 hores, al Prat de Conangle es realitzaran diverses activitats adreçades a tots els públics. Els visitants podran gaudir d’una exposició d’ovelles dels ramaders de Sant Julià de Lòria i d’una ruta audioguiada pel camí dels Antics Oficis, accessible mitjançant un codi QR. Per a apropar els oficis tradicionals del Pirineu, s’habilitarà un espai de tallers artesanals, amb un taller dedicat a la tècnica de la pedra seca a les 10 h i un taller d’elaboració d’espelmes amb cera d’abella a les 11 h. Els més petits també tindran el seu espai amb passejades en poni pel Prat de Conangle, jocs embobinats, així com un carrusel ecològic i a les 12.30 h es durà a terme una exhibició de gos d’atura.
Paral·lelament, de les 10 a les 13 hores, hi haurà una fira de productes de qualitat del país amb la participació d’Artesà de Muntanya Cal Jordi, amb embotits artesans; Vital, amb productes elaborats amb llana d’ovella; Essència de les Valls, amb la Ratassia de la Carmeta; Formatgeria Batall, Autèntic Mel, i espelmes de Vela Vella.
El colofó de la jornada serà el dinar popular a la terrassa de la Borda Conangle, elaborat amb la col·laboració de productors i xefs del país. Per a l’ocasió es cuinarà un vedell sencer, gentilesa dels Ramaders d’Andorra. El menú tindrà un preu de 20 euros i inclourà embotits i formatges del país com a entrants, carn amb acompanyament, pa, coca amb xocolata amb opció sense gluten, dues begudes i cafè.
Els tiquets es podran adquirir a l’Oficina de Turisme de la plaça Laurèdia o, si en queden disponibles, el mateix dia de la festa, a partir de les 10 hores, a la terrassa de la Borda de Conangle. El dinar estarà amenitzat amb un concert de música tradicional a càrrec del Trio del Pirineu.
Durant tota la jornada també s’habilitarà un servei especial d’autobús entre la parada de Camp Gran de Sant Julià de Lòria i la Cota 2000 de Naturland. A les 7 hores sortirà un servei especial per als participants de la pujada del bestiar. Posteriorment, el servei d’anada funcionarà de les 9.30 a les 15.30 hores amb una sortida cada hora. En sentit de baixada, des de la Cota 2000 de Naturland, els autobusos circularan de les 10 a les 16 hores, també amb una freqüència d’un vehicle cada hora.