Sant Julià tanca el primer semestre amb un superàvit de 63.000 euros i una reducció del deute del 8%

Casa Comuna de Sant Julià de Lòria ha viscut aquest dilluns una sessió ordinària del Consell de Comú en la qual, entre d’altres punts de l’ordre del dia, s’ha informat de la liquidació pressupostària del primer semestre de l’any. Així, fins al mes de juny d’enguany, la corporació presenta un superàvit de més de 63.000 euros i un grau d’execució del 38%. Des del mes de desembre del 2020, el deute total ha baixat en un 8% i ara se situa en el 117% amb un total de 16,9 milions d’euros.

Lògicament, aquest apartat ha estat el principal objecte de disparitat de criteris entre majoria i minoria. El cònsol major, Josep Majoral, ha explicat que “la voluntat de la corporació és fer pressupostos equilibrats i per tant no anirem a generar cap dèficit”. Per la seva banda, el conseller de Desperta Laurèdia, Cerni Cairat, ha manifestat que “ja vam dir que el superàvit del primer trimestre era fictici, però vull creure que al final el Comú farà els esforços per aplicar els seus recursos en bé de la ciutadania”.

Pel que fa al grau d’execució que està per sota del 40%, Majoral ha assegurat que la part important de la facturació es produirà en el segon semestre de l’any perquè encara queden obres per adjudicar com ara la plaça que anirà a la zona de Rocacorba. “Això ens permetrà equilibrar ingressos i despeses”, ha dit.

El lloguer d’uns envelats per celebrar les fires mensuals al barri de Rocacorba també ha dividit els dos grups, ja que la minoria considera que el lloguer de 15.000 euros al mes és excessiu. “El que nosaltres plantegem és que amb només un esdeveniment al mes caldria trobar d’altres alternatives per dinamitzar el barri”, ha dit Cairat. Sobre aquest tema el cònsol, ha assegurat que es farà un procés participatiu o concurs d’idees perquè la gent faci seu aquest espai.

En el punt de l’ordre del dia en què s’havien de ratificar les actes de la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu, en què la minoria ha optat per l’abstenció, Cairat ha preguntat si el Comú disposa d’informació sobre la postura d’Escaldes-Engordany que és la única de les quatre corporacions que encara no ha aprovat en sessió plenària l’ordinació conjunta. “Estem a l’espera de veure l’informe jurídic que ha encarregat el Comú d’Escaldes”, ha manifestat Cairat. El cònsol li ha respost que no disposa de l’informe i ha confiat en què en la propera reunió de la Comissió de Gestió entre els quatre comuns implicats se’ls posi al corrent o bé que abans de la trobada, “se’ns faci arribar l’informe per tenir clar què diu i tenir elements de judici sobre la postura adoptada pel Comú d’Escaldes”. En tot cas, Majoral ha deixat clar que “el més important és que la vall disposi d’un ordenament jurídic per fer una gestió com cal”.

En el ple també s’ha aprovat per unanimitat una petita modificació del reglament de compensació dels treballadors comunals per ajustar els complements salarials i d’efectius humans per la treta de neu, així com les dietes que algunes persones hagin de declarar si fan despeses durant la jornada laboral. Una delimitació i una ordenació de crèdit extraordinari per fer front al pagament de l’escultura dedicada a les víctimes de la COVID-19 que llueix a la plaça del Solà han estat dos altres punts que s’han aprovat per majoria.