Sant Julià presenta una programació d’estiu per a descobrir el territori

By:
On:
In: Cultura i Oci
Una imatge del Tamarro (Comú de Sant Julià de Lòria)
Una imatge del Tamarro (Comú de Sant Julià de Lòria)

El Comú de Sant Julià de Lòria presenta una nova edició del programa d’activitats d’estiu, una proposta pensada per a apropar residents i visitants als espais naturals, al patrimoni històric i a les tradicions de la parròquia a través d’experiències singulars i accessibles per a tots els públics. Durant els mesos de juliol, agost i setembre, la parròquia es converteix en un escenari privilegiat per a gaudir de la muntanya, la cultura i el benestar amb una oferta que combina activitats guiades, visites culturals, itineraris familiars i experiències immersives en plena natura.

La programació inclou activitats destacades com la sortida etnobotànica i taller de cuina, a càrrec de Les Ben Plantades, que tindrà lloc el 9 de juliol a les 17.30 hores, una proposta que permet descobrir les plantes silvestres de l’entorn i les seves aplicacions gastronòmiques a través d’una passejada interpretativa i un tast final. També s’ha programat la sortida guiada pel camí i l’entorn de Sant Serni de Nagol, a càrrec d’Andorra Sostenible, prevista per al 16 de juliol a les 17.30 hores, una experiència que posa en valor el patrimoni natural, paisatgístic i cultural d’un dels indrets més emblemàtics de la parròquia.

Una altra de les propostes estrella de l’estiu són les visites teatralitzades ‘Cases i carrers de Sant Julià de Lòria’, que es duran a terme els dies 14 i 23 de juliol i 6, 13 i 18 d’agost a les 19.00 hores. Aquest recorregut convida el públic a viatjar en el temps, des de l’edat mitjana fins al segle XX, per a conèixer la història local a través de les vivències dels seus habitants. Amb la participació d’actors i actrius de l’Animal Escola de Teatre, aquestes visites ofereixen una manera original i immersiva de descobrir el centre històric lauredià.

L’oferta es complementa amb activitats de benestar com els ‘Banys de Bosc’ de Be Forest, una experiència que convida a reconnectar amb la natura i gaudir dels beneficis físics i emocionals que ofereix l’entorn forestal. Al mateix temps, els visitants podran gaudir dels espais patrimonials oberts durant l’estiu, com el Santuari de la Mare de Déu de Canòlich (obert juliol i agost) o l’església romànica de Sant Serni de Nagol (oberta a l’agost), dos dels referents culturals i espirituals més destacats de la parròquia.

Per als amants de les activitats a l’aire lliure, Sant Julià de Lòria ofereix una extensa xarxa de camins i itineraris per a descobrir al propi ritme. Les famílies podran endinsar-se en propostes com la recerca de la Tamarro Lau, la ruta Macarulla ‘El món trapella d’en Llimoi Carnús’ a més de descobrir els senders de ‘Sant Julià màgica’ on s’inclouen el Camí de la Senyoreta i el Camí de Canòlich, mentre que els aficionats a la muntanya trobaran nombroses rutes de senderisme i trail running que permeten descobrir alguns dels paisatges més espectaculars del país.

L’estiu també és una oportunitat per a contemplar la parròquia des dels seus miradors naturals, recórrer la Ronda Laurediana, descobrir els punts d’interès turístic del nucli urbà o gaudir de les rutes de ciclisme i BTT que han convertit Sant Julià de Lòria en una destinació de referència per als amants de les dues rodes.

A més, aquest estiu s’ha obert un nou punt informatiu a Sant Cristòfol, un espai destinat a oferir informació turística i patrimonial als visitants i a millorar l’experiència de descoberta del territori. Amb aquesta programació, el Comú de Sant Julià de Lòria reafirma el seu «compromís amb la promoció d’un turisme sostenible i de qualitat, capaç de generar noves maneres de conèixer el territori i de posar en valor la seva identitat. Una invitació a viure un estiu diferent, descobrint els racons, les històries i els paisatges que fan única la parròquia».

[do_widget id=category-posts-pro-64]