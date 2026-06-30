Sant Julià presenta una programació d’estiu per a descobrir el territori

El Comú de Sant Julià de Lòria presenta una nova edició del programa d’activitats d’estiu, una proposta pensada per a apropar residents i visitants als espais naturals, al patrimoni històric i a les tradicions de la parròquia a través d’experiències singulars i accessibles per a tots els públics. Durant els mesos de juliol, agost i setembre, la parròquia es converteix en un escenari privilegiat per a gaudir de la muntanya, la cultura i el benestar amb una oferta que combina activitats guiades, visites culturals, itineraris familiars i experiències immersives en plena natura.
La programació inclou activitats destacades com la sortida etnobotànica i taller de cuina, a càrrec de Les Ben Plantades, que tindrà lloc el 9 de juliol a les 17.30 hores, una proposta que permet descobrir les plantes silvestres de l’entorn i les seves aplicacions gastronòmiques a través d’una passejada interpretativa i un tast final. També s’ha programat la sortida guiada pel camí i l’entorn de Sant Serni de Nagol, a càrrec d’Andorra Sostenible, prevista per al 16 de juliol a les 17.30 hores, una experiència que posa en valor el patrimoni natural, paisatgístic i cultural d’un dels indrets més emblemàtics de la parròquia.
Una altra de les propostes estrella de l’estiu són les visites teatralitzades ‘Cases i carrers de Sant Julià de Lòria’, que es duran a terme els dies 14 i 23 de juliol i 6, 13 i 18 d’agost a les 19.00 hores. Aquest recorregut convida el públic a viatjar en el temps, des de l’edat mitjana fins al segle XX, per a conèixer la història local a través de les vivències dels seus habitants. Amb la participació d’actors i actrius de l’Animal Escola de Teatre, aquestes visites ofereixen una manera original i immersiva de descobrir el centre històric lauredià.
L’oferta es complementa amb activitats de benestar com els ‘Banys de Bosc’ de Be Forest, una experiència que convida a reconnectar amb la natura i gaudir dels beneficis físics i emocionals que ofereix l’entorn forestal. Al mateix temps, els visitants podran gaudir dels espais patrimonials oberts durant l’estiu, com el Santuari de la Mare de Déu de Canòlich (obert juliol i agost) o l’església romànica de Sant Serni de Nagol (oberta a l’agost), dos dels referents culturals i espirituals més destacats de la parròquia.
Per als amants de les activitats a l’aire lliure, Sant Julià de Lòria ofereix una extensa xarxa de camins i itineraris per a descobrir al propi ritme. Les famílies podran endinsar-se en propostes com la recerca de la Tamarro Lau, la ruta Macarulla ‘El món trapella d’en Llimoi Carnús’ a més de descobrir els senders de ‘Sant Julià màgica’ on s’inclouen el Camí de la Senyoreta i el Camí de Canòlich, mentre que els aficionats a la muntanya trobaran nombroses rutes de senderisme i trail running que permeten descobrir alguns dels paisatges més espectaculars del país.
L’estiu també és una oportunitat per a contemplar la parròquia des dels seus miradors naturals, recórrer la Ronda Laurediana, descobrir els punts d’interès turístic del nucli urbà o gaudir de les rutes de ciclisme i BTT que han convertit Sant Julià de Lòria en una destinació de referència per als amants de les dues rodes.
A més, aquest estiu s’ha obert un nou punt informatiu a Sant Cristòfol, un espai destinat a oferir informació turística i patrimonial als visitants i a millorar l’experiència de descoberta del territori. Amb aquesta programació, el Comú de Sant Julià de Lòria reafirma el seu «compromís amb la promoció d’un turisme sostenible i de qualitat, capaç de generar noves maneres de conèixer el territori i de posar en valor la seva identitat. Una invitació a viure un estiu diferent, descobrint els racons, les històries i els paisatges que fan única la parròquia».