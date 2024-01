Sant Julià no vol ser l’abocador de terres de tot el país

Cerni Cairat veient passar un dels camions que s’adrecen a l’abocador (Desperta Laurèdia)

Canvi de rumb a Sant Julià de Lòria que es nega a ser l’abocador de terres del país. La nova majoria comunal vol marcar distància amb l’antic Comú i ampliarà l’abocador de la Rabassa per a acollir només les runes de les obres que es facin a la parròquia. El nou cònsol major, Cerni Cairat, creu que cada comú hauria de buscar una solució a casa seva.

Cairat, adverteix: l’abocador de la Rabassa “no pot ser l’únic del Principat i el que doni resposta a tota la problemàtica a nivell nacional”. I no ho pot ser per diferents motius. Un perquè la nova majoria es nega a fer de Sant Julià l’abocador del país i planteja “que sigui pel creixement ordenat de la nostra parròquia”. I dos, “per una qüestió d’impacte ambiental, de seguretat de la via i de qualitat de vida”.

Això no impedeix que s’hagi de pensar en futur i que l’espai actual es quedi curt a llarg termini. És per això que Cairat es desmarca del projecte de Majoral que apostava per multiplicar per deu la capacitat i tenir ingressos assegurats. Creu que l’ampliació ha de ser controlada, per fases i que vagi donant resposta al creixement urbanístic dels pròxims anys. “El compromís mediambiental i social que genera una infraestructura com aquesta en termes negatius, no es pot valorar a futur amb aquests dos milions d’euros que es podrien ingressar”.

Cairat reconeix que encara és prematur dir exactament com serà el projecte, però assegura que el trànsit de camions quedarà limitat per a evitar maldecaps als veïns d’Auvinyà i Juberri.