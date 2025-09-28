Sant Julià: La fantasia conquista la XXII Vila Medieval

La XXII Vila Medieval tanca després d’un cap de setmana de gran afluència on la parròquia de Sant Julià de Lòria s’ha transformat en un món de fantasia amb una vintena de propostes diferents. Els carrers i les places s’han omplert de personatges màgics, tallers creatius, música, mercat i espectacles diferents cada dia, pensats perquè en gaudissin petits i grans.
L’aposta per la fantasia “ha tingut molt bona acollida pel públic que ha sabut valorar l’equilibri entre les novetats i la identitat gràcies al compromís i la implicació de les entitats de la parròquia: l’Esbart Laurèdia, la Coral Rocafort, els Petits Cantaires Lauredians i la Golla Gegantera”, ha destacat la cònsol menor, Sofia Cortesao. A més, aquest canvi de temàtica ha vingut acompanyat d’una ampliació d’espais que, segons Cortesao, “ha encaixat molt bé amb la proposta”.
La cònsol menor també ha subratllat una altra de les novetats d’enguany, l’espai dedicat a l’Escola d’Art Laurediana, situat al Jardí de La Morera, i que “ha ajudat a donar valor i visibilitat als artistes locals amb una mostra d’artesania i peces creades pels seus alumnes”.
Han estat molts els visitants que han completat l’experiència visitant el L’ANDART. Només dissabte, més de 400 persones van poder gaudir de la Biennal d’Art d’Andorra a l’antic Hotel Pol.
Amb aquesta voluntat de voler donar una nova essència a la Vila Medieval, el Comú continua treballant per a mantenir viu l’esperit de la festa i, alhora, fer-la créixer amb noves propostes que la consolidin com un dels esdeveniments culturals i lúdics en l’àmbit familiar més esperats de l’any.