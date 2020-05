Sant Julià descarta definitivament el ràfting i el passeig del riu

El comú de Sant Julià deixa per definitivament aparcats els projectes de ràfting a la Valira i el passeig al llarg del riu. Dos projectes relacionats i que el comú ha decidit deixar deserts tal com publica aquest dimecres el BOPA. El cònsol major ja havia mostrat les seves reticències respecte del projecte del ràfting. Sobre el del passeig del riu, que es feia precisament per complementar l’activitat, ha dit que tot i que es podria fer igualment, l’alt cost que representa ha fet que quedi aparcat.

El BOPA publica aquest dimecres la previsible decisió del comú de Sant Julià de Lòria respecte del projecte de ràfting que havia deixat l’anterior corporació.

El cònsol major, Josep Majoral, que ja havia dit que si no hi havia aigua no hi podia haver ràfting, s’ha ratificat en aquesta afirmació.

El projecte també anava lligat a un altre, un passeig al llarg del riu Valira que havia de ser un atractiu més al projecte de barques i que de fet ja estava adjudicat.

Majoral ha afegit que l’alt cost dels treballs del passeig, 1,6 milions d’euros, han fet prendre aquesta decisió tenint en compte la situació actual.

El comú aprovava a principi d’abril un pressupost de mínims de 15 milions d’euros que també donava per gairebé descartat un altre dels projectes heretats de l’anterior corporació com és la tirolina. De fet el pressupost que preveu una davallada dels ingressos d’entre el 30 i el 65% es podria haver de tornar a revisar. A Naturlàndia la davallada d’ingressos es preveu que sigui del 30%.