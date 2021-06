Sant Julià de Lòria presenta la seva candidatura a la Xarxa de Ciutats Creatives de la UNESCO

La parròquia aspira a la seva nominació en la categoria d’artesania i arts populars. En un acte celebrat a l’auditori Rocafort del Centre cultural i de congressos lauredià, el cònsol major, Josep Majoral i la cònsol menor, Mireia Codina, han fet lliurament dels documents de la candidatura de Sant Julià de Lòria a la Xarxa de Ciutats Creatives de la UNESCO a la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach i al director de la Comissió Nacional Andorrana per la UNESCO, Jean–Michel Armengol.

La preparació d’aquesta candidatura, quina convocatòria és bianual, s’ha fet comptant amb la participació de les entitats sòcioculturals lauredianes així com amb la dels principals artistes i artesans de la parròquia. Entre els principals valedors d’aquesta candidatura davant de la UNESCO, Sant Julià de Lòria compta amb el suport de ciutats que ja formen part de la xarxa com Tetuan o Terrassa. Les principals ambaixades al país també han deixat constància escrita del seu suport a la candidatura.

Amb 246 ciutats membres, la Xarxa de Ciutats Creatives de la UNESCO, creada el 2004, representa un espai de col·laboració entre ciutats que aporta influència i prestigi en l’àmbit internacional i reforça l’atractiu per als inversors. Estimula també el treball en xarxa amb altres ciutats creatives mitjançant esdeveniments o projectes conjunts i dona suport a les dinàmiques locals a favor de les creativitats i dels professionals locals per construir un entorn propici tant en l’àmbit polític com econòmic.

Durant el mes vinent d’octubre es coneixerà si Sant Julià de Lòria rep la validació de l’UNESCO a la seva candidatura.