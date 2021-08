Sant Julià de Lòria agilita els tràmits per a executar els treballs de finalització de les urbanitzacions

El Comú de Sant Julià de Lòria ha fet un nou pas endavant per tal d’acabar de posar ordre a les urbanitzacions irregulars de la parròquia. Després de l’aprovació de l’ordinació reguladora fa uns mesos, el consell de Comú de Sant Julià de Lòria ha aprovat aquest dilluns facultar a la junta de govern per a fer més àgils els tràmits a l’hora de tirar endavant obres a les urbanitzacions. Fins ara, aquest procés que havia de passar per sessió de Consell de Comú de Sant Julià de Lòria.

D’altra banda, tant majoria com minoria han aprovat per unanimitat una ordinació de crèdit extraordinari d’un valor d’entre 15.000 i 20.000€ destinat a finançar el concurs de contractació d’obres per a execució pressupostària a la urbanització Font de la Vall d’Aixirivall. La previsió és que les obres comencin entre els mesos de setembre i octubre. En concret, l’actuació consistirà en la instal·lació del tub d’aigua potable, l’enllumenat públic, l’enquitranament i la finalització de les voreres. Un cop finalitzats els treballs, el Comú de Sant Julià de Lòria cobrarà l’import corresponent als 12 propietaris.

Sant Julià de Lòria compta amb una trentena d’urbanitzacions inacabades que representen un cost estimat d’entre 4 i 5 milions d’euros. Tal com ha destacat el cònsol major: “és un camí llarg que hem emprès perquè no deixa d’estar marcat a la Llei del sòl i bloqueja el creixement urbanístic de les urbanitzacions perquè no s’hi pot construir. Això provoca perjudicis tant pels privats que volen edificar i no poden com per a la corporació, que deixa de rebre uns necessaris”.

Des de l’aprovació de l’ordinació, hi ha diversos veïns d’altres punts que s’han interessat a finalitzar les seves urbanitzacions, com és el cas dels de Certers.

En representació de la minoria, el conseller Cerni Cairat ha volgut destacar la necessitat d’agilitzar els processos. Ha afegit que serà un camí lent però que s’ha d’agafar el compromís de seguir amb aquesta feina i més tenint en compte que el procés de finalització de les urbanitzacions està fora de termini segons marca la Llei del sòl.