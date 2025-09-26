Sant Julià celebra la 8a Setmana de la Gent Gran amb activitats de salut, cultura i gastronomia

El Comú de Sant Julià de Lòria organitzarà la 8a Setmana de la Gent Gran, del 29 de setembre al 3 d’octubre. Una cita consolidada que vol reconèixer i fomentar la participació activa de les persones majors de 60 anys. El programa inclou tallers de salut, activitats esportives, moments de convivència i propostes culturals. L’inici tindrà lloc aquest proper dilluns, 29 de setembre. amb un partit de ‘walking futbol’ a les instal·lacions de LAUesport i un taller de postura i sòl pelvià, a càrrec de la fisioterapeuta Lourdes Ribera.
El dimarts 30 els participants podran aprendre l’art de fer pa rústic amb massa mare, gaudir d’una sessió de cinema a Illa Carlemany. El dimecres 1 d’octubre, coincidint amb el Dia Internacional de la Gent Gran, es farà la missa tradicional i el dinar de celebració de la Llar de Lòria.
La programació continuarà el dijous 2 amb una visita al Saló de la Gent Gran d’Escaldes-Engordany i una iniciació a la petanca intergeneracional al Prat del Senzill. Finalment, el divendres, dia 3 d’octubre els participants podran practicar aiguagim i assistir al taller ‘Moure’s per un bon envelliment’, dirigit per l’experta en activitat física Isabel Carrera.
Totes les activitats requereixen inscripció prèvia a la Llar de Lòria, ja que l’aforament és limitat. Els organitzadors recorden la importància de portar roba i calçat còmode per a les activitats físiques i animen la gent gran a participar en una setmana que combina salut, aprenentatge i convivència.