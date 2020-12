Sant Julià aprova un pressupost de 15 milions d’euros pel 2021

En una sessió de Comú de Sant Julià de Lòria celebrada aquesta dilluns de manera telemàtica, s’ha aprovat el projecte de pressupost per a l’any vinent. Tal com ha detallat la consellera de finances, Maria Angels Marfany, es tracta “d’un pressupost equilibrat amb una previsió d’ingressos de 15.344.203,37 euros i una previsió de despeses del mateix import”.

Per pal·liar els efectes de la crisi sanitària, es manté l’apartat referent a la possibilitat d’ampliació de la partida del Fons de Cohesió, així com els preus de les taxes i els impostos establerts en les ordinacions tributària i de preus públics.

La variació dels ingressos previstos per a l’exercici 2021 respecte al de l’any 2020 és d’un 1% més.

Pel que fa als impostos indirectes, es preveu una recaptació de 2.948.000 euros, un 23% menys en relació al previst en l’exercici anterior i donat per la disminució que s’estimen en els ingressos derivats de l’impost de construcció.

En el capítol de transferències corrents i de capital, i seguint les directrius del Govern, s’estima una reducció en l’import de les transferències d’un 10,30% respecte a l’exercici 2020.

Per tal de compensar la reducció d’ingressos i no afectar la partida d’inversions amb l’objectiu d’incentivar el teixit econòmic de la parròquia, s’ha previst un ingrés provinent de passius financers per aquest exercici.

Pel que fa a les despeses, la previsió és que incrementin tan sols un 1%. Les de personal es mantindran estables respecte a l’any anterior i s’estima un increment del 3% en l’apartat de béns corrents i serveis. Es preveu una disminució del 5% en el de despeses financeres i del 4% en transferències corrents dirigides majoritàriament a entitats culturals i socials que han vist un descens en l’organització d’actes aquest any.

El capítol d’inversions s’ha vist modificat per tal d’ajudar al teixit empresarial en el camí de la recuperació econòmica després de l’actual crisi. Ascendeixen a 2.814.159,85 euros, un 13% més respecte al 2020.

Destaquen la creació d’un espai públic a l’avinguda Rocafort amb 380.000 euros, la remodelació dels parcs de la parròquia amb 200.000 euros, on s’inclou la construcció del nou parc del Camp de Perot del qual s’està fent un procés de participació ciutadana, i la creació d’un nou espai verd i de tranquil·litat al llarg del riu davant del Centre cultural i de congressos lauredià amb 30.000 euros.

El nou espai de l’avinguda Rocafort té, segons ha detallat el cònsol major, Josep Majoral, “un doble objectiu: donar resposta a la problemàtica d’inundabilitat que hi ha a la zona evitant que el riu desbordi en aquesta zona i, aprofitant aquests treballs de protecció, creant una petita plaça que ajudi a dinamitzar la part alta de la parròquia i aporti una millora en la qualitat de vida dels veïns”.

En el capítol d’actius financers, es preveu destinar 1.580.537 euros que es distribueixen de la següent manera: Camparabassa, S.A. amb 800.000 euros, Sasectur, SAU amb 409.579,34 euros i Escola Bressol SAU amb 370.958,02 euros.

Aquest punt de l’ordre del dia ha comptat amb el vot en contra del grup de la minoria ja que, segons Cerni Cairat, “lamentem que en la confecció del pressupost no s’hagi tingut en compte el nostre consens, la informació ens ha arribat tard i quan ja estava tancada”.

Ordinació Tributària

També s’ha aprovat l’Ordinació Tributària del Comú. En aquest apartat, i de la mateixa manera que en l’exercici 2020, estan exempts de l’impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals aquelles activitats que dinamitzin l’economia local amb la comercialització de productes elaborats a la parròquia.

Per tal d’ajudar al teixit comercial de la parròquia a superar els moments difícils, també s’ha aprovat que en el cas d’una primera obertura de comerç d’una activitat que no hagi estat exercida amb anterioritat, aplicar una reducció d’un 75% de l’impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals. A més, s’aplicarà una reducció d’un 75% de la quota tributària fins a un límit de 1.500 euros en aquells casos que l’obligat tributari acrediti pèrdues en els comptes de l’exercici anterior.

En la mateixa línia, s’ha acordat mantenir els preus públics per a l’any vinent.

També s’ha aprovat el Marc Pressupostari per al consolat 2020-2023 amb la previsió d’acabar el 2021 amb un endeutament del 136% del formalitzat i arribar a la fi del mandat amb un endeutament del 104%.

La sessió de Comú també ha servit per informar de la liquidació del pressupost del tercer trimestre del 2020. La liquidació dels ingressos ha estat de 10.018.967,37 euros, que representa un 66,2% del pressupostat mentre que les despeses liquidades ascendeixen a 7.777.721,73 euros, un 43,6% del pressupost final.

L’import compromès per inversions al tancament del tercer trimestre és de 3.225.513,82 euros, dels quals 2.493.419,89 euros són crèdits reconduïts del 2019.

L’endeutament formalitzat pel Comú a 30 de setembre se situa en el 129% (18.082.495 euros).