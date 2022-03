Sant Julià acollirà els propers 1 i 2 d’abril un congrés internacional de blockchain

Els propers 1 i 2 d’abril, el Centre cultural i de congressos de Sant Julià de Lòria acollirà la vuitena edició del Block World Tour, un congrés internacional de blockchain que ja s’ha celebrat abans a diverses localitats espanyoles i que reuneix especialistes d’arreu del món.

La presidenta d’ANDBlockchain, Marta Ambor ha explicat que “Andorra és un país de referència pel que fa a possibilitats de desenvolupament i futur tecnològic i disposa d’infraestructures per dur a terme aquest projecte”.

La cònsol menor, Mireia Codina ha destacat que el fet que el programa inclogui activitats per al jovent encara li dona més importància a l’esdeveniment que és una activitat més a través de la qual el Comú de Sant Julià de Lòria vol dinamitzar la parròquia.

El blockchain o en català cadena de blocs és una modalitat de gestió que elimina els intermediaris descentralitzant els processos i donant el control als usuaris. És una base de dades segura que pot ajudar molt a les empreses i persones en el seu dia a dia. La dinàmica del congrés tindrà una part gratuïta i oberta al públic amb un gran desplegament d’empreses i una altre espai de previ pagament on es duran a terme les ponències, els tallers i les taules rodones relacionades amb les temàtiques del certamen entre les que predominen el blockchain i els negocis.

Ambor també ha comentat que a banda de traçabilitat, criptoart, actius digitals; es parlarà de sostenibilitat i energia. “Estem molt sorpresos de l’impacte que el congrés ha tingut i del gran nombre d’empreses que hi prendran part”, ha assenyalat Ambor, sense quantificar-les perquè “encara estem tancant la participació”. En opinió de la presidenta d’ANDBlockchain, “aquest esdeveniment serà tot un èxit, ha arribat per quedar-se i confiem que sigui la palanca per atreure nous models de negoci en aquest sector”.