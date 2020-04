Sant Jordi Virtual. Un gran esdeveniment a escañldes-Engordany

Les mesures acordades en prevenció de la transmissió del Covid-19, estan provocant que molts dels actes programats aquestes darreres setmanes no s’han pogut realitzar, o no es podran realitzar.

Per motiu de la situació de confinament, la tradicional Fira de Sant Jordi d’Escaldes queda cancel·lada, en la forma tradicional i presencial en que s’ha vingut celebrant fins ara, a la Plaça Coprínceps.

Des del Departament de Cultura del Comú d’Escaldes-Engordany, no volen un any sense Sant Jordi i han pensat i dissenyat una alternativa: Aquest any es trobaran a casa. Traslladaran la plaça a casa vostra, amb un Sant Jordi Virtual.

Compten amb la participació de tots els col·lectius que habitualment formen part d’aquesta festivitat: llibreries, floristeries, escriptors i editorials, associacions, pastisseries, escoles, espais comunals i, evidentment també vosaltres, el públic.

I per a fer que aquest Sant Jordi sigui una gran festa virtual, us animen a col·laborar, individualment o en família, en alguna de les propostes que us ofereixen.

Lectura en família

Passa la llegenda: Busqueu i escolliu la versió de la Llegenda de Sant Jordi que més us agradi. Un cop la tingueu, reuniu tots els membres de la família i llegiu-la repartint-vos els fragments. Filmeu i compartiu amb ells aquesta versió virtual!

El racó dels Petits lectors

Per Sant Jordi, roses i dracs: Treballs manuals amb materials que pots trobar a casa.

Activitats Lectors

Concurs de Microrelats: Microrelats “Joemquedoacasa”: Escriu un microrelat sobre com estàs vivint aquesta quarantena. Pot ser una història fictícia o real, amb un màxim de 250 paraules. Pots acompanyar-lo d’una fotografia i ho publicaran a la web.

Recomanacions de lectures: Col·labora amb un petit vídeo o fotografia compartint la lectura de teu llibre de capçalera: un poema, un còmic, el fragment d’un text…En l’idioma que prefereixis. Llegeix o fotografia un fragment del teu llibre més estimat, recomana’l i comparteix-lo amb altres amants de la lectura. El dijous 23 el difondran a la web de Sant Jordi Virtual. Indiqueu de quin llibre es tracta.

Gaudeix llegint aquell llibre que mai tens temps de llegir, realitza una activitat en família, mira els suggeriments d’altres lectors, escolta els continguts que proposen els diferents col·lectius… Tot un catàleg d’opcions!!

El dijous, 23 d’abril, celebra el Sant Jordi… però a casa.

Pots contactar-hi amb a través del mail: santjordivirtual@e-e.ad