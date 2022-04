Sant Jordi venç la pluja a la Seu d’Urgell, que viu la diada al centre històric

Ni la pluja ni la pandèmia no han impedit que la Seu d’Urgell torni a gaudir d’un Sant Jordi multitudinari, en una diada del patró de Catalunya marcada per un retorn gairebé complet a la normalitat. La instal·lació de les parades als porxos del carrer Major ha permès gaudir de la jornada, malgrat ser un dels 23 d’abril més plujosos dels darrers anys, segons han destacat els meteoròlegs. Tot i aquest fet, la pluja ha donat algunes treves que han ajudat a aquest retorn reeixit a tots els efectes.

L’alcalde de la Seu, Francesc Viaplana, ha explicat que en ocasions com aquesta “és una sort tenir aquests porxos, que originàriament ja tenien aquesta funció de resguardar-se de la pluja”. En declaracions a RàdioSeu, i en espera de les últimes hores, Viaplana ha fet un balanç “molt positiu” perquè “tot i els moments de pluja, hi ha molta afluència de gent”, i ha constatat que “a les parades en general la gent estava contenta”.

Des de l’Ajuntament animen a sortir al carrer i conclouen que “és una gran il·lusió poder recuperar en part la normalitat i anar sense mascareta en la nostra diada, plena de cultura, amor, roses i llibres”.

Les activitats de Llegendària, també a cobert

Aquest ple retorn de Sant Jordi ha coincidit enguany amb la segona edició de Llegendària, que de bon matí ha anunciat els canvis d’ubicació a espais coberts per tal de poder dur a terme totes les activitats programades, adreçades sobretot al públic infantil i familiar. Viaplana també en fa un balanç satisfactori i assegura que “Llegendària ha arribat per quedar-se“, si bé ha reiterat que la intenció és fer aquests actes el cap de setmana anterior “per escalfar motos i també per potenciar el centre històric”. Enguany s’ha fet el 23 d’abril mateix, per no coincidir amb les dates de Pasqua, “i també ha funcionat molt bé, perquè ja estava tot a punt per fer les activitats a cobert en cas de pluja”, assenyala el batlle urgellenc.

Entre els espais que s’han fet servir com a escenari de Llegendària hi ha el Centre Cívic El Passeig, la porxada del carrer dels Canonges i l’inici del carrer Major, a més de la Sala de la Immaculada, on ja hi havia programat el concert de l’Escola Municipal de Música i el Conservatori de Música dels Pirineus.

Tot i els diversos canvis, algunes parades s’han instal·lat igualment entorn del passeig. És el cas de la Llibreria Purgimon, situada al costat mateix de la plaça de Catalunya. Des d’aquest establiment, Jordi Sotorra ha confirmat que hi havia “molta gent, que és del que es tracta en un dia com aquest”. Sotorra ha esmentat la gran presència al matí d’infants, joves i famílies, cosa que ha fet que hi hagués força demanda de llibres de temàtica infantil i juvenil, entre els quals ha esmentat els dedicats a Pokémon o als dinosaures com els més demanats. Pel que fa a llibres per a públic adult, les vendes s’han incrementat a partir del migdia, quan ha sortit el sol.

Satisfacció també a les floristeries i les parades de roses. Meri Borrell, de Flors Rosamont, ha explicat que a causa de la pluja enguany han optat per quedar-se al carrer Major i instal·lar-se als porxos, tot i que també han instal·lat una parada al Passeig. Borrell ha matisat que al matí han notat que no hi havia tanta gent com esperaven, però, tot i això, constaten que “la gent té ganes de sortir” i estan contentes per aquest retorn gradual a la normalitat, que a més coincidia amb un dissabte de mercat.

Un gran nombre d’entitats també s’han aixoplugat als porxos del centre històric. L’Associació Llibre del Pirineu és una de les primeres que va anunciar prèviament que s’instal·laria al carrer Major, concretament a pocs metres de les Mesures, amb la presència d’autors locals que presenten novetats. Al matí hi han signat llibres Josep Espunyes (Alt Urgell. Motarrots, fets, llegendes / Jocs i cançons infantils d’abans), Amadeu Gallart (Per Déu, per la pàtria i el rei) i Albert Casamayor (L’udol del bosc / Fugiu de la lluna plena). I a la tarda, de 6 a 8, hi ha programada l’assistència tant de Gallart com de Roser Pubill, Urgell Mestre i Mònica Jarauta, amb el seu conte L’Emma.

El president de l’Associació Llibre del Pirineu, Isidre Domenjó, recorda que “l’any passat la diada ja va ser prou normalitzada, malgrat els aforaments, distàncies, mascaretes i gel de mans”, però celebra que “enguany ja és molt més normal”, amb l’únic matís que la pluja ha impedit concentrar l’activitat al tradicional escenari del Passeig. Domenjó considera “encertada” la decisió presa per l’Ajuntament de fer la festa en aquest indret, perquè “a tots ens agrada molt més el Passeig, però d’aquesta manera, i tenint en compte la previsió d’avui, no has d’estar tota l’estona pendent de si plou o no plou i si pares o no pares”.

A més a més, el també tècnic cultural i escriptor recorda que “abans els porxos era el lloc on s’anava a passejar, fins que el pol d’activitat es va traslladar més enfora, i és una bona manera de reivindicar-los”. L’entitat completarà la celebració de Sant Jordi amb l’acte central de l‘Any Josep Espunyes al Pirineu, que es durà a terme aquest diumenge al migdia a la població natal d’Espunyes, Peramola. El catàleg commemoratiu que es lliurarà als assistents ja s’ha començat a distribuir també aquest dissabte a la Seu, juntament amb el recull anual de novetats literàries de tots els autors pirinencs.