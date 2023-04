Sant Jordi, diada del llibre i de la rosa arreu del Principat

El drac, Sant Jordi i la princesa, els emblemes de la diada juntament amb els llibres i les roses (freepik)

El Principat d’Andorra celebra avui diumenge, dia 23 d’abril, una nova diada de Sant Jordi que, enguany, s’escau en jornada festiva. Les diferents parròquies del país han programat per a tot el dia diferents activitats, encara que, com mana la tradició, les parades de llibres i roses acaparen la major part del protagonisme.

A més de les administracions, altres organismes i entitats també han programat actes amb motiu de la diada de Sant Jordi 2023. Actes eminentment de caràcter cultural i que, alguns d’ells, ja s’han celebrat de forma anticipada durant la setmana. És el cas del Govern, que per al passat divendres, va oferir l’espectacle franco-andorrà, “DELTA(S) Un blau infinit” i també va lliurar els premis del Concurs de Poesia per a celebrar Sant Jordi.





Aquestes són algunes propostes per al Sant Jordi 2023

FEDA

Avui, a les 11:30 hores, FEDA Cultura convida les famílies al MW Museu de l’Electricitat per a gaudir del contacontes “Gotes de Colors”, de la mà d’‘Una maleta de contes’. Amb aquesta acció, FEDA Cultura celebra Sant Jordi alhora que ret un homenatge al Dia Internacional de la Mare Terra, que se celebra cada any el 22 d’abril, i convida la societat a prendre accions urgents per a la conservació del planeta.





illa Carlemany

El centre comercial illa Carlemany ha estat commemorant Sant Jordi des d’aquest passat divendres amb activitats per a tots els públics. Avui diumenge, hi ha parada de llibres i de roses durant tot el dia i, a les dotze de migdia, el Club Piolet oferirà un contacontes. L’Andi explicarà les històries fabuloses dels treballs premiats al Concurs de Contes.

El Club Piolet ha convocat el II Concurs de Contes de Sant Jordi, amb el lema «El drac, en realitat, el va matar la princesa». Un jurat format per representants de l’entitat i d’illa Carlemany ha escollit dues obres per categoria: una de finalista i una de guanyadora. Els sis contes seleccionats estan exposats, des del divendres, a la planta baixa de centre.





UNICEF Comitè d’Andorra

UNICEF – Comitè d’Andorra torna a estar present amb una parada de llibres i roses de patchwork a la Fira del Llibre i de la Rosa, organitzada pel Comú d’Andorra la Vella, a la plaça del Poble, durant aquest diumenge, diada de Sant Jordi.

Per quart any, l’organització combina la venda de roses presencials amb la venda d’un producte virtual. Aquest any, el ninotaire Jordi Planellas ha dedicat una postal a UNICEF Andorra.

L’ONG és a la parada número 12 de la Fira, fins a les 20 hores, i es pot comprar: llibres de segona mà (infantils i juvenils), roses de patchwork fetes per voluntàries, postals, punts de llibres, i articles infantils de marca UNICEF.

Tots els llibres que l’entitat posa a la venda són gràcies a les donacions del Col·legi Sant Ermengol i de l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança de Santa Coloma i de particulars.

Al mateix temps, des de la web del Comitè es pot comprar i regalar una postal virtual (dissenyada pel ninotaire, Jordi Planellas) amb la possibilitat d’enviar-la per correu electrònic amb un missatge personalitzat: Postal Solidària de Sant Jordi.

Ambdues accions estan destinades a recaptar fons per als 2 projectes de cooperació internacional que l’organització té actualment, a l’Afganistan i a Madagascar.





Escaldes-Engordany

Un any més, la plaça Coprínceps d’Escaldes-Engordany es converteix en l’epicentre de la diada de Sant Jordi. En aquesta ubicació es concentren la major part de les activitats que hi ha programades per a avui i que donen el tret de sortida a les 10 hores i no tancaran fins a les 19.30 hores.

En tota la plaça hi haurà diferents espais on es vendran llibres, flors i artesania, però en la mateixa ubicació es realitzaran diferents activitats, com ara, els tallers per a famílies i el racó de lectura, que tindran lloc de les 11:00 a les 13:00 hores i de les 16:00 a les 19:00 hores.

També hi haurà lloc pels espectacles, com el que protagonitzarà Emma Regada amb “Pell de rosa”. A través d’aquesta performance, l’artista ens explicarà com és la vida d’una rosa. Emma Regada ens donarà la seva visió particular de què sent un rosa, quin poder de seducció se li atribueix i quins símbols s’amaguen darrere la rosa. Un espectacle que tindrà lloc a la plaça Coprínceps a les 12:30 hores i que anirà seguit del lliurament de premis del 22è taller-concurs de punts de llibre de Sant Jordi 2023, amb la presència de Santa Jordina i del drac. A les 17:30 hores, els més petits de la família tindran una cita amb “Bunji, la petita coala”, un espectacle de titelles que anirà a càrrec de la companyia Festuc Teatre (en cas de mal temps, l’espectacle es realitzarà a la Sala d’actes del Comú).

A partir de les 16:30 hores es donarà pas a la signatura de llibres amb la presència dels escriptors del país. La fira de Sant Jordi es clourà a les 19:30 hores.

Les roses, tot un símbol per Sant Jordi (iStock)

Andorra la Vella

En aquesta edició la fira de Sant Jordi compta amb 46 parades de llibres, roses i d’artesania i manualitats relacionades amb Sant Jordi, 3 més que l’any passat, en un espai ambientat amb decoració relacionada amb la diada. Per a celebrar la jornada, també s’ha decorat la façana de la Casa comuna.

De la quarantena llarga de parades que hi participen, n’hi ha 24 dedicades a la venda de llibres (nous, de segona mà i autoeditats), 18 a les roses, 3 d’artesania i manualitats relacionades amb Sant Jordi i 1 a la signatura de llibres per part de 17 autors del país, que seran a la plaça del Poble entre les 12 i les 14 hores. Aquest any, novament, totes les persones que compren llibres a les parades de la plaça reben un tiquet regal per a un exemplar de l’obra Andorra la Vella, el batec d’un poble vist per Valentí Claverol, que va editar el Comú l’any 2021 i que fa un repàs de la història de la parròquia a través d’imatges del fotògraf i textos de Carme Soler.

La fira del llibre i la rosa estarà oberta entre les 10 i les 20 hores i al llarg de la jornada s’han organitzat activitats culturals per a tots els públics. Així doncs, a partir de les 12 hores tindrà lloc la inauguració oficial amb la visita de les autoritats; a les 13 hores hi haurà la representació de l’espectacle infantil i familiar Una maleta de contes: la llegenda de Sant Jordi de veritat, amb La Moixera i Líquid Dansa; i a les 17 h una actuació musical a càrrec d’Odara quartet.

Durant tot el dia, la Biblioteca pública del Govern organitza novament el Nascuts per llegir, una activitat per a promoure la literatura entre els més menuts i adreçada als infants de 0 a 3 anys.





Encamp

La parròquia d’Encamp ha estat celebrant diferents activitats per a commemorar la diada de Sant Jordi, tant a Encamp, com al Pas de la Casa. Avui diumenge, a més de les habituals parades de llibres i roses, la gent gran celebrarà la festa amb un berenar, obert a tothom, a les 16 hores, a la sala de festes del Complex Esportiu i Sociocultural de la vila. Per a participar-hi calia inscripció prèvia.





Ordino

A banda de la venda de llibres i roses, a la parròquia d’Ordino també s’han programat activitats. Algunes ja s’han celebrat, però encara en queda alguna de ben entretinguda per a la jornada d’avui, destinada als més petits de la casa. Es tracta d’un taller de roses amb llaminadures consistent en crear una rosa original amb llaminadures al taller de Sant Jordi que ofereix el Punt d’Informació Juvenil. L’activitat va adreçada a adolescents i joves a partir d’11 anys i començarà a les 16 hores.

Els llibres, grans protagonistes en la diada de Sant Jordi (freepik)

Quin llibre compro?

Resulta complicat aconsellar a una altra persona quins llibres pot comprar en un dia com Sant Jordi. No tothom té els mateixos gustos i, a més, els gèneres són nombrosos: novel·la, ficció, infantils, biogràfics, poesia, històrics… El millor és remenar i deixar-se endur per la primera impressió o fer confiança a autors de prestigi. També és cert que hi ha escriptors novells que tenen una “ploma” excel·lent. Des de Fòrum.ad es recorda que a més de remenar a les parades -cita obligada avui- també es pot remenar per Internet, per exemple a la web de l’Associació d’Editors d’Andorra, on totes les editorials del país hi tenen les seves publicacions.

Feliç Sant Jordi 2023 a totes i a tots!