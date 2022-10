Sant Joan de l’Erm, escenari del Campionat de Catalunya de Múixing i Canicròs sobre terra

Aquest cap de setmana es pot veure a Sant Joan de l’Erm el Campionat de Catalunya de Múixing i Canicròs sobre terra, que organitzen el Club Gos Àrtic i la Federació Catalana d’Esports d’Hivern. El torneig nacional, que es disputarà al llarg de dissabte i diumenge, dies 22 i 23, també inclou el Trofeu Ajuntament de Montferrer i Castellbò.

L’activitat a l’estació ja començarà aquest divendres a la tarda, amb el control veterinari i el lliurament de dorsals. Dissabte, a les 10 del matí s’obrirà el circuit per al reconeixement a peu o en bicicleta i es continuarà amb el lliurament de dorsals, mentre que al migdia (14.30 h) hi haurà el míting per als participants. La competició començarà a les 5 de la tarda i més tard, a les 8 del vespre, es publicaran els resultats de la primera jornada.

El campionat es completarà diumenge. La sortida del primer participant serà a 2/4 de 9 del matí i la prova s’acabarà a les 12 del migdia, quan es donaran a conèixer les classificacions definitives. Tot seguit (12.30 h) hi haurà el lliurament de premis.

El campionat consta de diverses modalitats i categories segons les franges d’edat. S’hi inclou les disciplines de canicròs, scooter, bikejoring, carro i relleus. El canicròs és la prova amb més categories: des d’U10 fins a màsters, passant per U13, U17 i sèniors. Pel que fa a les de carro i scooter, els vehicles són tirats per dos, sis o dotze gossos segons cada modalitat. El recorregut que faran cadascun dels dos dies de competició oscil·la entre els 2.500 metres -a les categories de base- i els 9.800 de carro i skijoring, tot i que en la majoria de casos la distància és de 4.500 metres.