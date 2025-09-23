Sant Ermengol, la Fira on hi guanya tothom

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, i la tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Gemma Tó, han presentat avui la programació completa de la Fira de Sant Ermengol 2025 que se celebrarà el cap de setmana del 17, 18 i 19 d’octubre.
L’alcalde Barrera ha volgut destacar que l’aposta de l’equip de govern de celebrar la Fira al cent per cent al centre de la Seu. “La Fira de Sant Ermengol esdevé una fira referent a tot Catalunya, tant pel que fa a la Fira de Formatges Artesans del Pirineu com per tots els sectors que s’hi exposen”, ha manifestat l’alcalde de la Seu.
La Fira, present per primera vegada a la Fira de Sant Miquel de Lleida
Per la seva part, Gemma Tó ha afirmat que “amb els canvis de l’anterior edició i amb les novetats d’enguany també en la seva programació, la Fira de Sant Ermengol es reafirma en el seu paper de referència on tots els sectors, teixit empresarial i públic hi guanyen”. “Tant és així, ha afegit Tó, que aquest proper dissabte la Fira de Sant Ermengol serà present per primera vegada a la Fira de Sant Miquel de Lleida amb un tast dels formatges guanyadors del concurs de l’edició 2024, conduit per Isaac Gelabert”.
Fira de Formatges Artesans del Pirineu: 50 formatgeries
La 31a Fira de Formatges Artesans del Pirineu comptarà amb tres formatgeries més respecte l’edició anterior, que sumat a la formatgeria convidada, hi trobarem al llarg i ample del passeig Joan Brudieu un total de 50 formatgeries: 49 vingudes de tot el Pirineu, mentre que la formatgeria convidada d’enguany vindrà d’Andalusia.
Pel que fa a l’aula de tast, en aquesta edició s’han programat 13 tastos, superant així els 10 que es va dur a terme l’any passat.
Respecte els preus dels tiquets, es mantenen els mateixos que l’any passat. Així, el tiquet de 6 degustacions i un tast d’aigua Pineo costarà 9€, mentre que el tiquet per una activitat a l’aula de tast costà 8€. Val a dir que els tiquets per l’aula de tast es posaran a la venda de manera online el proper dilluns 29 de setembre. També se’n podran adquirir de manera presencial durant el cap de setmana de la Fira.
El Celler de Talarn
Una altra proposta dins la fira és la presència de vins, i en aquest cas, El Celler de Talarn, que enguany hi serà present en dues casetes de fusta, en lloc d’una, amb la participació de sis cellers: el Celler Solana Roiver, el Celler Miquel Roca, el Celler Xic’s Cal Borrech, el Celler Cota 730, el Celler Terrer de Pallars i el Celler Casa Blanca.
Gall Negre, cervesa convidada i tast i maridatge amb formatge
Enguany, la cervesa convidada és Gall Negre Cervesera, que des de la seva creació al 2019, ha aconseguit un total de 7 medalles al Barcelona Beer Challenge: 2 ors i 5 plates.
Val a dir que en el marc de la Fira de Sant Ermengol, dimarts 14 d’octubre, tindrà lloc un tast i maridatge de cervesa i formatge, al mateix local de la cerveseria Gall Negre, a les vuit del vespre, conduit per Salvador Maura i Jordi Blasco. Per assistir-hi cal fer inscripció prèvia a: agenda.laseu.cat/fira
Les lleteres de la Carme Invernon, identitat i ànima de la Fira
També en el marc de la 31a Fira de Formatges Artesans del Pirineu, al mateix passeig Joan Brudieu, es podrà gaudir d’una exposició de les lleteres de les diferents fires, pintades i decorades totes elles per l’artista Carme Invernon.
Aquesta exposició vol ser un homenatge a la força d’un traç que ja forma part de la Fira de Sant Ermengol. Carme Invernon, artista amb una trajectòria marcada per l’experimentació amb el color i la matèria, ha sabut transformar les lleteres en un llenguatge propi, ple d’energia i sensibilitat. Els seus traços, sempre vius i expressius, converteixen cada lletera en una petita obra pictòrica que, reunida amb les altres, donen identitat i ànima al cartell de la Fira de Sant Ermengol.
D’altra banda, les lleteres amb que s’obsequiaran les persones guardonades amb les mencions honorifiques han estat obra de l’artista Irene Manresa.
‘A la Seu, el formatge es menja amb forquilla!’
Un total de 9 establiments, associats a l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Urgell amb distintiu formatger, oferiran menús especials Fira, amb el lema ‘A la Seu, el formatge es menja amb forquilla!’
Els establiments que oferiran plats on el formatge hi té protagonisme són: Entrevins, Hotel Andria, Hotel El Castell de Ciutat, Hotel Nice, La Terrasseta del Parc del Segre, Restaurant Arbeletxe, Restaurant Miscela, Restaurant Paisatges i Pizzeria Via Fonte.
Activitats a l’Aula de Tast
Divendres, 17 d’octubre:
· A les 17:00h: Know N Cheese: Sostenibilitat, sabor i tradició formatgera als dos vessants del Pirineu, amb Leire Bravo (Esneki, Centro Lácteo de Leartiker i POCTEFA Know N Cheese).
· A les 18:30h: Vespreig Formatger a la Fira de Formatges Artesans dels Pirineu, amb Daniel Pons (Joviat Culinary).
Dissabte, 18 d’octubre:
· A les 16.00h: Tast dels formatges premiats al Concurs de Formatges Artesans del Pirineu, que es repetirà diumenge, tant al matí com a la tarda.
· A les 17:00h: Concurs Juvenil de Formatges Artesans del Pirineu 2025.
· A les 17.15h: Tast guiat de formatges del premi del concurs Lactium: Formatges Artesans Catalans, amb Isaac Gelabert (director de Lactium).
· A les 18:30h: Fòrum del Formatge Artesà i Català de Girona. Tast de formatges guanyadors, conduït per Mariona Rota (ACREFA).
· A les 19:00h: Sabors a Porta Tancada, a la sala Immaculada. És una novetat d’enguany, exclusiva i fora de l’Aula de Tast, que anirà a càrrec de
· Ramon Roset (Tastaemocions).
· A les 19:45: Guia pràctica per entendre i consumir formatge com un expert, amb Aleix Solé (@lacti_tud) (es repetirà diumenge).
Diumenge, 19 d’octubre:
· A les 11:00h: Tast dels formatges premiats al Concurs de Formatges Artesans del Pirineu, amb Xevi Miró (Llet Crua).
· A les 12:15h: Tast de la formatgeria convidada: Quesos La Covacha (Villaluenga del Rosario, Cadis).
· A les 13:30h: Tast de Formatges D.O. Idiazabal: Tradició i Caràcter, amb Jesús Aranburu (Quesería Aranburu).
Fira Xica, Fira&Cinema i Fira&Cultura
Novament, i com ja es va fer en l’edició 2024, la Fira de Sant Ermengol 2025 no només aposta per la cultura gastronòmica sinó que també ho fa amb el cinema i la música en viu, així com apropar la fira i la cultura del formatge als més petits i petites.
Així, la Fira Xica, que tindrà lloc dissabte 18 i diumenge 19 d’octubre als carrers del centre històric de la Seu d’Urgell, amb el carrer Canonges com a eix central, que es convertiran en El Regne ratolí, on tots els infants estan convidats a forma part del Gran Consell de Ratolins.
Nens i nenes podran gaudir d’aventures, jocs i tallers, ple de màgia, formatge i diversió, amb la ruta ‘El Regne ratolí’ i un gran sorteig d’una mini lletera i un lot de formatges Cadí.
Pel que fa a la proposta Fira&Cinema, que tindrà lloc a Cinemes Guiu, les propostes seran la projecció, dimecres 15 d’octubre, a partir de les vuit del vespre, del documental ‘La vida de los pastores de Picos de Europa y el queso Gamoneu’, d’Eugenio Monesma, que seguirà amb el curtmetratge ‘Formatges Abadessa’.
El mateix dimecres però a un quart de deu de la nit, tindrà lloc un showcooking amb tast, a càrrec del cuiner Agustí Porta que comptarà amb la col·laboració de Judit Carreira, de la Formatgeria l’Abadessa.
El dijous 16 d’octubre, a partir de les vuit del vespre, tindrà lloc la projecció de cinc documentals etnogràfics d’Eugenio Monesma. La sessió es culminarà amb un showcooking amb tast del formatge Urgèlia, a càrrec del cuiner Agustí Porta, que comptarà amb la participació d’un representant de la DOP Formatge de l’Alt Urgell i Cerdanya.
La programació de Cultura&Fira és la següent:
Divendres 17 d’octubre:
20.00h Plaça dels Oms, Balkan Paradise Orquestra.
Dissabte 18 d’octubre:
11:00 h Swing Engine (cercavila swing)
12.00 h Plaça dels Oms. Escola Municipal Música
17.00 h Loco Brusca (clown de carrer)
18.00 h Pati Biblioteca. Fargar (dansa vertical)
20.00 h Plaça dels Oms. Alidé Sans ‘Arraitz’.
Diumenge 19 d’octubre:
11.00 h Coral Signum (11h carrer+12 h a la Punxa)
12.00 h Plaça dels Oms. Escola Folk
17.00 h Plaça dels Oms. Sorguen (concert folk).