S’amplien els terminis per sol·licitar el vot des de l’exterior a les eleccions catalanes

La Junta Electoral Central d’Espanya ha acceptat ampliar els terminis de sol·licitud de vot des de l’exterior i d’enviament del vot per correu per a les properes eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer. En concret, la ciutadania resident a l’exterior inscrita al Cens Electoral de Residents Absents (CERA) que vulgui votar a les eleccions al Parlament podrà fer la sol·licitud de vot fins al 19 de gener, i no fins al 16 com fins ara. En aquests comicis, cal comptabilitzar un total de 255.087 electors residents a l’estranger inscrits al CERA, entre els quals hi ha els catalans que viuen a Andorra.

En les eleccions al Parlament de l’any 2017, d’un total de 226.381 persones inscrites, es van rebre un total de 42.014 sol·licituds de vot. Finalment, només es van comptabilitzar 27.231 vots, la qual cosa implica que una de cada tres sol·licituds de vot de ciutadans residents a l’exterior no es va traduir en vot efectiu.

El termini per enviar el vot per correu, fins al 12 de febrer

D’altra banda, la JEC ha resolt també l’ampliació del termini per enviar el vot per correu, que finalitzava el 10 de febrer i s’amplia fins al divendres 12. D’aquesta manera, els electors que vulguin sol·licitar el vot per correu poden fer les seves sol·licituds fins al 4 de febrer, i el termini per enviar el vot finalitzarà a les 14h del divendres 12.

Enguany, s’afegeix una novetat derivada de la pandèmia de la COVID-19: les eleccions de 2021 són les primeres en què es pot demanar el vot per correu de manera telemàtica mitjançant un certificat digital i sense necessitat d’anar presencialment a una oficina de Correus. Les persones podran exercir el seu dret a vot per correu en el mateix moment que l’empleat de Correus entregui la documentació electoral, entregant personalment el sobre electoral. L’empleat de Correus lliurarà a l’elector o electora un justificant acreditatiu del dipòsit de vot i, d’aquesta manera, s’evita haver d’anar novament a una oficina de Correus. Si l’elector ho prefereix podrà enviar el vot per correu certificat des d’una oficina de Correus, no més tard del 12 de febrer a les 14 hores.

Fins al 3 de gener, s’havien rebut unes 12.000 sol·licituds de vot per correu, una xifra molt superior a les registrades en el mateix període dels comicis de l’any 2017. D’aquestes, més de la meitat s’han fet de forma telemàtica a través de l’IDCat Certificat, el DNI electrònic o altres certificats digitals vàlids.