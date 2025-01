S’amplien els serveis als quals podran accedir els pacients andorrans a l’Institut Guttmann

Acte de signatura de la renovació del conveni (SFGA)

El Ministeri de Salut i l’Institut Guttmann- Hospital de Neurorehabilitació han renovat el conveni de col·laboració existent entre les dues institucions, vigent des de 2008. La ministra de Salut, Helena Mas, i la codirectora i gerent de l’Institut Guttmann, Montserrat Caldés, han signat, acompanyades de la secretaria d’Estat de Salut, Cristina Pérez, i la codirectora i directora assistencial de l’Institut, Montserrat Bernabeu, el nou conveni que estableix les prestacions a les quals els andorrans podran accedir.

“Amb aquesta signatura donem un impuls a la rehabilitació integral de les persones afectades per una lesió i oferir-los el suport i els serveis per a assolir la seva autonomia i reinserció social”, ha afirmat la ministra de Salut, Helena Mas, a l’acte de signatura del nou conveni. “A més, millorem en el diagnòstic i tractament de malalties neurològiques o neuropsiquiàtriques complexes”, ha afegit. El nou conveni també estableix la promoció de la recerca i la innovació en el camp de la neurociència i la neurorehabilitació i la possibilitat de facilitar la formació i la capacitació dels professionals d’Andorra en aquest àmbit.

Amb aquesta actualització del conveni els usuaris andorrans podran accedir a nous serveis com Guttmann Barcelona Life, uns apartaments completament adaptats i domotitzats pensats perquè les persones amb una discapacitat o problemes de mobilitat puguin viure de manera independent de manera temporal. També gaudiran de les prestacions de l’Institut de Salut Cerebral i Neurorehabilitació, que inclou diferents especialitats mèdiques per a oferir el diagnòstic i els tractaments més avançats als problemes funcionals, tant motors com cognitius i conductuals, que afecten les persones que pateixen una malaltia neurològica o algun tipus de trastorn neuropsiquiàtric.

D’altra banda, el nou text contempla la coordinació assistencial al retorn a Andorra dels pacients a través del Programa Pont i l’accés al Programa Vida Activa, programes ambdós pensats per a facilitar el contínuum assistencial i afavorir la participació social i la iniciació a la vida independent de les persones amb una discapacitat recentment adquirida.

La codirectora i gerent de l’Institut Guttmann, Montserrat Caldés, ha explicat que “estem molt satisfetes de poder renovar aquesta col·laboració amb el Ministeri de Salut d’Andorra perquè ens dona l’oportunitat, a ambdues institucions, de garantir que els ciutadans andorrans amb una lesió neurològica puguin accedir a serveis especialitzats d’alta qualitat. Això no només repercuteix en una millor rehabilitació, sinó que també contribueix significativament a millorar la qualitat de vida de les persones i les seves famílies”.

A més, el nou conveni dona accés a les prestacions d’eines digitals i d’innovació de l’Institut Guttmann, com el programa ‘Guttmann Cognitest®’ que permet la valoració cognitiva a distància de persones adultes per a la detecció precoç de l’envelliment cerebral. I, la formació i la col·laboració en recerca a través de l’Institut Universitari de Neurorehabilitació Guttmann (adscrit a la UAB) i en col·laboració amb la Universitat d’Andorra, per a oferir màsters i cursos específics, tesis doctorals i projectes de recerca als professionals del Principat.

Per la seva banda, la codirectora i directora assistencial de l’Institut Guttmann, Montserrat Bernabeu, ha relatat que “és cabdal posar el valor que aquesta col·laboració permet oferir un continuum assistencial als pacients que ho necessitin, la qual cosa és un factor clau per a assegurar la millor evolució d’aquest perfil de pacients. Ser atesos en un centre monogràfic com l’Institut Guttmann, amb equips altament especialitzats i l’accés a les tecnologies i procediments més avançats en neurorehabilitació, ens permet abordar cada cas amb la màxima precisió i eficàcia”.





Disset anys de relacions entre Andorra i l’Institut Guttmann

Des de 2008, l’Institut Guttmann ha atès un total de 187 pacients únics d’Andorra i el principal motiu d’atenció ha estat el dany cerebral no traumàtic. Concretament, l’any 2024 va atendre 29 usuaris d’Andorra, dels quals 13 van requerir hospitalització. Els principals motius d’atenció durant el 2024: dany cerebral no traumàtic, traumatisme cranioencefàlic i lesió medul·lar.

L’Institut Guttmann és un centre de referència a escala mundial en Neurorehabilitació i Salut Cerebral. El 2008 l’Institut Guttmann va esdevenir hospital de referència en neurorehabilitació per als ciutadans d’Andorra. Sis anys després, el 2014, se signa el Conveni marc entre el Ministeri de Salut i l’Institut Guttmann.