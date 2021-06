S’amplia l’horari d’obertura de bars i restaurants fins a la 1 de la matinada

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres novament l’alleugeriment d’algunes de les mesures temporals per fer front a la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 donat que es manté la bona evolució de les dades iniciada les darreres setmanes. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha exposat que es manté el nombre de casos diaris i no hi ha pacients ingressats a l’Hospital des del 8 de juny.

Donades aquestes xifres, l’Executiu considera que es poden seguir flexibilitzant algunes de les mesures decretades en diversos àmbits. En el primer cas, els canvis s’adrecen als bars i restaurants, que podran allargar l’horari d’obertura fins a la 1 de la matinada (i, per tant, oferir servei ininterromput des de les 7 fins a la 1 hores).

Pel que fa als gimnasos i centres esportius, es regula que en les classes dirigides el nombre de persones permeses és de 10 (comptant el monitor). En el cas d’infraestructures amb capacitat suficient, es poden acollir vàries agrupacions de 10 persones –sense interacció entre elles– amb una distància mínima de 4 metres entre grups en els espais exteriors o 6 metres en espais interiors.

A les cases pairals i casals d’avis cal seguir prioritzant les activitats a l’aire lliure. No obstant, en les que tinguin lloc a l’interior els grups passen a ser de 8 persones. També s’augmenta la capacitat de públic a les instal·lacions que acullen esdeveniments culturals del 50% actual al 70%.

Finalment, els locals que acullin actes de celebració d’aniversaris, bateigs, comunions, casaments i altres esdeveniments socials, es permetrà augmentar de 40 a 50 el nombre màxim d’assistents en interiors i de 100 a 120 a l’exterior. A més, si es presenta un protocol que inclogui el cribratge dels assistents, desapareix el límit d’assistents –tant en interiors com en exteriors– i es permet consumir menjar i beguda de peu.