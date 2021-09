S’amplia l’aforament per als dos últims concerts de la Temporada 2021 de l’Auditori Nacional

El Ministeri de Cultura i Esports informa que d’acord amb les noves mesures sanitàries, aplicables per a l’organització d’activitats culturals recollides en el Decret 298/2021, s’ha ampliat l’aforament fins al 70% per assistir als concerts programats durant la Temporada 2021 de l’Auditori Nacional d’Andorra. Així, per als concerts de Trois Cafés Gourmands i Hysteriofunk es posaran a la venda més entrades.

Per al concert de Trois Cafés Gourmands, que tindrà lloc el dissabte 16 d’octubre i que tenia totes les entrades venudes, se’n posaran més a la venda el dijous 30 de setembre a partir de les 9 del matí. Per al concert d’Hysteriofunk, que tindrà lloc el dijous 28 d’octubre, ja són a la venda.

Les entrades es podran adquirir en línia fins a l’hora d’inici dels concerts a través del portal de venda d’entrades del Ministeri: www.cultura.ad, i també al Punt d’informació del centre comercial Illa Carlemany. El dia del concert, no hi haurà venda de localitats a taquilla.

El preu de les entrades per al concert de la banda nacional oscil·la entre els 10 euros, entrada plena, i els 5 euros, seients de visió reduïda. I per al grup francès, entre els 15 euros, entrada plena, i els 10 euros, seients de visió reduïda. Els posseïdors del carnet jove gaudiran d’un 15% de descompte.

Per a més informació sobre la Temporada 2021 de l’Auditori Nacional d’Andorra es pot consultar el web del Ministeri (www.cultura.ad), i per a qualsevol aclariment o complement d’informació respecte a la venda de les entrades, es pot contactar amb el Ministeri de Cultura i Esports a través de l’adreça cultura@govern.ad.