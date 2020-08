S’amplia el termini per acollir-se a les prestacions dels treballadors per compte propi

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, el Decret del 26-8-2020 de modificació del Decret del 27-5-2020 de desenvolupament de mesures en matèria laboral i mesures en matèria de seguretat social de la Llei 5/2020, pel qual s’amplia fins al 15 d’octubre el termini per la presentació de les sol·licituds de les persones que realitzen una activitat per compte propi, corresponents al mes de juliol, per tal de facilitar que aquelles persones que compleixen els requisits es puguin acollir a la prestació.

Dins les mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, es reflecteix la possibilitat d’acollir-se a prestacions a les persones que realitzen una activitat per compte propi. Per tal d’acollir-s’hi, els requisits d’atorgament i a la seva tramitació especifiquen un terminis que amb aquest nou Decret es poden allargar fins a mitjans d’octubre.

Tanmateix també es modifica l’article 17 addicionant un apartat que fa referència a la regularització de les quantitats indegudament pagades a les persones assalariades en concepte de prestació per al suspensió temporal dels contractes de treball o per la reducció de la jornada laboral.