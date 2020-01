A partir del mes febrer s’inicia el programa Focus 16-20 de foment de l’ocupabilitat. En aquesta nova edició el Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior amplia el període de lliurament de sol·licituds fins al dimecres 29 de gener del 2020. El programa incorpora, a més, la formació del Cos de Voluntaris per la Natura, organitzat conjuntament amb el Comú de la Massana.

El programa Focus 16-20 de foment de l’ocupabilitat, dona resposta a joves que han acabat l’ensenyament obligatori, no han obtingut una certificació que els permeti continuar la seva formació acadèmica i tenen dificultats per inserir-se al mercat laboral.

Els requisits i la documentació necessària per la inscripció es detallen a l’enllaç següent https://www.educacio.ad/pla-per-a-la-millora-de-l-ocupabilitat-dels-joves-de-16-a-20-anys.

Per a més informació, els interessats es poden adreçar al Programa Focus 16-20, a la Plaça de l’Església s/n, a La Massana, per telèfon al número 81 66 93, i per correu electrònic a l’adreça focus16_20@govern.ad.