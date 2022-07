S’amplia, a Encamp, l’horari de la piscina de la Mola fins a les 21.30 h per l’onada de calor

El Comú d’Encamp amplia l’horari d’obertura de la piscina exterior de la Mola fins a les 21.30 h, des d’aquest divendres 15 de juliol fins diumenge 17 de juliol, per l’onada de calor persistent prevista pels pròxims dies i, per tant, poder reduir els efectes negatius de les altes temperatures i facilitar més hores d’ús d’un espai més fresc i adequat. L’ampliació de l’horari no suposa cap canvi en el preu de l’entrada.

Des del Comú es recomana seguir els consells de prevenció davant dels episodis d’altes temperatures emesos per Protecció Civil, com tancar les finestres i les persianes exposades al sol, obrir les persianes a la nit i, si se’n té, utilitzar algun tipus de climatització, portar aigua i beure’n sovint encara que no es tingui sensació de set, caminar per l’ombra i limitar l’exposició al sol, portar gorra o barret i roba lleugera, fer atenció a la gent gran, als petits i a les persones de col·lectius vulnerables.

Es poden consultar tots els consells a protecciocivil.ad.