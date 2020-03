Avui s’ha disputat a Lelex (França) un gegant FIS amb Xavi Salvadores i Àlex Rius. Salvadores ha estat 26è, mentre que Rius no ha completat la segona mànega. Salvadores ha marcat un temps de 1.32.01, a 2.42 del vencedor, que ha estat el francès Victor Guillot, amb 1.29.59. Per la seva part, Rius no ha pogut completar la segona mànega de la cursa.

Demà, torn per a Bartumeu Gabriel i Xavi Cornella als Mundials

Demà es disputa el gegant masculí dels Campionats del Món de Narvik (Noruega), amb Bartumeu Gabriel i Xavi Cornella. La primera mànega està prevista a les 10:00h, i la segona a les 13:00h.

El que queda dels Mundials:

12 de març: Gegant masculí.

13 de març: Eslàlom masculí.