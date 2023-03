Salutació del copríncep francès, Emmanuel Macron, amb motiu del Dia de la Constitució

Emmanuel Macron, copríncep francès. Foto: Arxiu

En aquest 14 de març de 2023, 30è aniversari de la Constitució, volia adreçar-me, mitjançant aquest missatge, a tots vosaltres, Andorranes, Andorrans, així com a tots els que heu escollit el Principat d’Andorra com a terra d’acollida i de vida.

L’any 1993, sota l’impuls dels Coprínceps i del Consell General, la Constitució va ser redactada i aprovada per referèndum pel poble andorrà.

El Principat es va convertir, després de segles d’un estatus jurídic incert, en un Estat de dret amb una sobirania plena i completa.

Fruit d’un treball i d’un esforç col·lectiu, on cada actor, coprínceps, Consell General, societat civil, va poder matisar les seves diferències i apropar els seus punts de vista. La Constitució andorrana demostra des de fa 30 anys que respon a una visió històrica moderna, sense trencar amb la tradició secular del sistema institucional andorrà, i permet a Andorra afrontar amb valentia i responsabilitat els reptes del segle XXI.

En aquest dia de celebració i en el particular context internacional que coneixem, convido a totes les forces vives d’Andorra, Govern, Parlament, parròquies, actors de la vida econòmica i social, ciutadans, a unir-se per a retrobar l’esperit de 1993 basat en la unió i la confiança, a aplicar els principis establerts en el preàmbul de la Constitució de promoció dels valors que són la llibertat, la justícia i el progrés social.

D’aquí a unes setmanes, el proper 2 d’abril, haureu de designar els vostres representants al Consell General. És fonamental per al futur del Principat, per a la seva cohesió, que la participació en aquestes eleccions sigui la més alta possible.

Andorra ha demostrat en la seva història multisecular la seva capacitat d’adaptació, innovació, imaginació que li ha permès existir entre dues nacions poderoses.

Els futurs Consell General i Govern sorgits de les urnes hauran d’afrontar el repte de determinar de manera sobirana i responsable el camí que desitgen seguir per l’avenir del Principat.

Com a copríncep, garant de la permanència i continuïtat d’Andorra, tinc confiança en la capacitat de les Andorranes i dels Andorrans per a escollir el camí de l’obertura a Europa i al món, en comptes d’un altre sense sortida i replegat en si mateix.