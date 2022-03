Salut signa un acord d’intencions amb l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, i el President de la Comissió Delegada de la Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC), Evarist Feliu juntament amb el Director de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, Manel Esteller, han signat aquest dimarts un acord d’intencions amb la voluntat de formalitzar una aliança estratègica per impulsar l’execució de projectes en l’àmbit de la biomedicina hematològica d’excel·lència, en especial pel que fa a la leucèmia.

Així, l’acord preveu que s’estableixin les bases i línies de treball conjuntes per construir un futur marc de col·laboració institucional per a l’impuls dels projectes i actuacions científiques, col·laborar en el desenvolupament de projectes d’investigació, promoure programes de formació científica i tècnica per a investigadors i gestors de recerca, potenciar les activitats d’innovació i emprenedoria relacionades amb biomedicina.

D’altra banda, el text preveu, sempre respectant la legislació vigent en matèria de recerca biomèdica nacional i internacional, la cooperació entre les institucions del sector públic en la investigació bàsica i clínica, potenciant especialment la mobilitat del personal d’investigació amb la formalització de convenis formatius de col·laboració.

En aquesta reunió, els representants d’ambdues institucions han manifestat el seu agraïment a la família Carreras, representada per Albert Carreras. L’acord d’intencions signat aquest dimarts per Martínez Benazet i Feliu té una durada inicial de dos anys.