Salut recomana l’administració del tractament contra el VRS a nounats, lactants i menors de 2 anys amb factors de risc

Un sanitari amb una vacuna (SFGA)

El Ministeri de Salut ha emès una recomanació per a administrar el fàrmac Beyfortus® (nirservimab) contra el virus respiratori sincicial (VRS) als nounats, lactants i infants menors de 2 anys amb factors de risc residents al Principat. La recomanació es pren amb l’objectiu de protegir la població infantil més vulnerable de la malaltia greu per VRS durant la temporada 2024-2025, vista l’efectivitat del fàrmac en els infants als quals se’ls ha administrat i l’evidència del funcionament d’aquest tractament.

La població diana d’aquesta mesura són tots els infants nascuts a partir de l’1 d’octubre de 2024 i fins al 31 de març de 2025; tots els nascuts entre l’1 d’abril i el 30 de setembre d’enguany que no hagin rebut cap dosi anterior de nirsevimab; i els infants menors de dos anys amb factors de risc, hagin o no hagin rebut una dosi anterior d’aquest fàrmac.

El Ministeri de Salut facilitarà el fàrmac gratuïtament i aquest estarà disponible en els centres administradors. El període principal per a la seva administració serà de l’1 d’octubre de 2024 al 31 de març de 2025.

L’administració per a nounats serà a l’hospital, en acabar de néixer, mentre que en el cas dels infants que han nascut entre l’1 d’abril i el 30 de setembre d’enguany, que no hagin rebut cap dosi anterior de nirsevimab, es farà als Centres d’Atenció Primària amb cita prèvia. Pel que fa als infants menors de dos anys amb factors de risc, el Servei de Pediatria del SAAS, amb la col·laboració dels professionals d’atenció primària, identificarà els infants que compleixin els criteris per a rebre el fàrmac i contactaran amb les famílies per a programar una cita a l’Hospital de Dia.

En el cas dels infants que neixin a centres hospitalaris de fora d’Andorra entre l’1 d’octubre de 2024 i fins al 31 de març de 2025 i que no rebin el fàrmac en néixer, l’administració també es farà als Centres d’Atenció Primària, demanant cita prèvia.