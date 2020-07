Salut realitza 300 proves diagnòstiques diàries per cribrar positius per la COVID-19

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha actualitzat aquest dimecres durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres les dades sanitàries relacionades amb els casos de COVID-19 al Principat.

El titular de la cartera ha recordat que l’estratègia del país consisteix en un cribratge ràpid –qualsevol persona que sospiti que ha estat en contacte amb la malaltia pot demanar fer-se una prova diagnòstica al telèfon 821955– i en el rastreig. En aquest sentit, ha confirmat que actualment s’estan fent unes 300 proves diagnòstiques diàries i el nombre de rastrejadors disponibles segueix augmentant i ja supera el centenar.

Així mateix, Martínez Benazet ha recordat que aquelles persones que presentin símptomes han de contactar amb el seu metge referent i que aquelles que sospitin que podrien ser portadores asimptomàtiques del coronavirs SARS-CoV-2 per haver assistit a alguna reunió o celebració en la que no es van complir degudament els protocols, contacti al telèfon 821955 per poder fer-se una prova al stop lab que s’ha ubicat a tal efecte a la Caserna de Bombers de Santa Coloma.

Telèfon de cita prèvia per al Servei de Permanències Mèdiques

El Ministre de Salut també ha informat que a partir de l’1 d’agost serà necessari demanar cita prèvia per poder fer ús del Servei de Permanències Mèdiques al telèfon 871017. Fins ara els usuaris podien accedir-hi directament per ser atesos, però per tal de reduir els contactes i evitar la propagació del coronavirus SARS-CoV-2, a partir d’aquest proper cap de setmana només s’atendrà als pacients que hagin trucat per concertar una hora de visita.

El Servei de Permanències Mèdiques, que dóna continuïtat assistencial als metges de capçalera en torn de guàrdia –dissabtes, diumenges i festius entre les 9 i les 13 hores i les 15 i les 20 hores–, acull de mitjana unes 20 visites diàries. La majoria tenen a veure amb consultes respiratòries, digestives o de l’aparell locomotor.