Salut preveu una baixada de la incidència de l’Òmicron en “una o dues setmanes”

En menys de 15 dies els contagis de la Covid-19 provocats per la variant Òmicron començaran a disminuir. Aquesta és la previsió del Ministeri de Salut, que podria començar a alleugerir les restriccions quan els casos actius baixin dels 3.000. L’obligatorietat de l’ús de la mascareta en espais exteriors, el tancament de l’oci nocturn i els aforaments a la restauració serien les primeres mesures a eliminar.

La corba de contagis de la sisena onada provocada per la variant Òmicron podria encetar en una o dues setmanes una fase de descens.

Aquesta és, almenys, la previsió del ministeri de Salut tenint en compte una simulació que es basa en l’afectació epidemiòloga de la població i els possibles escenaris futurs. Amb tot ha remarcat que “hem de ser cauts”, ja que “no hi ha hagut mai cap virus que vagi tan de pressa”.

Martínez Benazet ha tornat a expressar la preocupació pel fet que els contagis a les escoles puguin tornar a afectar la població general, tal com va succeir quan la variant Delta era la dominant. Tot i això, considera que és poc probable per l’augment de la immunització en infants i joves. A hores d’ara hi ha prop de 30 aules confinades totalment i més de 150 amb algun alumne aïllat.

En el cas que els pronòstics del ministeri es compleixin, les restriccions es començaran a alleugerir. Com ara l’ús de la mascareta a l’exterior o la limitació d’aforaments a la restauració.