Salut planteja reduir els confinaments a 5 o 6 dies quan l’Òmicron sigui predominant

Segons la secretària d’Estat, Helena Mas, aquest és un escenari que es planteja quan la variant Òmicron sigui la predominant, però encara s’avalua com es procedirà en aquests casos, “amb quines eines associades i si hi haurà o no prova”. Els nous protocols previstos per afrontar l’escalada de contagis que pot suposar aquesta variant estan gairebé enllestits, ha indicat.