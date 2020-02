Joan Martínez Benazet diu que el neguit no li ha arribat de manera formal des del Col·legi de Metges amb qui té previst reunir-se la setmana vinent.

El titular entén que el nou model de salut ha d’aportar més valor a tots els actes que es fan, ja que eviten duplicitats i signifiquen un estalvi de recursos.

Per això no tanca la porta a aquesta possibilitat i ja té alguna idea de com es podria donar resposta al neguit del col·lectiu mèdic.