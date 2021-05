Salut: “L’alt percentatge de vacunació ja es nota” en la disminució de pacients ingressats per COVID-19”

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha actualitzat aquest dilluns les dades relacionades amb la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2. Així, ha informat que des de l’inici la xifra total de casos registrats al Principat és de 13.555 persones. Les altes se situen en 13.211 i el nombre de defuncions en 127.

Martínez Benazet ha exposat que la taxa de reproducció és avui de l’1,01 i que el nombre d’actius s’ha reduït a 217. Per al ministre, l’alt nombre de persones vaccinades –el 42% del total de la població vacunable– ha implicat una baixada considerable dels pacients ingressats al SAAS, tal com també s’ha notat en altres països. D’aquesta manera, 3 persones resten ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i 2 a l’UCI –1 d’elles requereix ventilació mecànica–.

En quant a les vacunes administrades, des de l’inici del Pla de vacunació ja s’han administrat 32.317 dosis. A la plataforma per fer la preinscripció –accessibles des de www.govern.ad/preinscripcio o al telèfon 775019– hi ha 43.159 persones apuntades.

Paral·lelament, quant al brot relacionat amb un esdeveniment cultural del passat cap de setmana, el ministre ha informat que fins al moment s’han detectat 21 positius –cap d’ells d’entre el públic assistent–. Segons Martínez Benazet, s’ha detectat que “algun dels protocols marcats per Salut per poder realitzar l’acte, concretament la realització d’un test d’antígens a tots els participants amb una antelació màxima de tres hores, no es va seguir correctament”. Així, ha anunciat l’obertura d’un expedient relacionat amb aquest fet per poder estudiar-ho.

Finalment, pel que fa a la població escolar, aquest dilluns hi ha 18 aules sota vigilància activa –4 total i 14 parcial– i 20 en vigilància passiva.