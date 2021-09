Salut inicia l’administració de terceres dosis de la vacuna contra la Covid-19 als centres sociosanitaris

En espera que dijous es reprengui la vacunació contra la Covid-19 a la població en general, ja s’ha iniciat l’administració d’una tercera dosi de recordatori als residents dels centres socisanitaris que ho desitgin. Segons els protocols de Salut, només la poden demanar aquells que no han passat la malaltia.

Aquesta tercera vacuna pot ser de la mateixa casa de les que el receptor ha rebut anteriorment, o bé una altra, segons el criteri dels professionals sanitaris. Aquest dimarts es va començar amb Salita, aquest dimecres és el torn de la clínica Sant Vicenç d’Enclar i el Cedre i dijous tocarà a la residència Clara Rabassa.

Paral·lelament, s’ha previst que també aquest dijous es reprengui el procés de vacunació amb primeres i segones dosis, després d’haver-se interromput uns dies per concentrar tota l’activitat i garantir l’eficiència de l’operativa.

Tot i que encara s’està acabant de tancar com serà el funcionament, els joves entre 12 i 16 anys que ho desitgin podrien començar a rebre el vaccí a partir de la setmana vinent.